È mafia o criminalità comune? Sul banco degli imputati la famiglia Casamonica, protagonista delle cronache giudiziarie della capitale. Il pm ha chiesto 630 anni di carcere per 44 imputati: in 14 sono accusati di associazione mafiosa

È attesa per oggi, lunedì 20 settembre, la sentenza del maxiprocesso al clan Casamonica di Roma. I giudici sono entrati in camera di consiglio e la decisione arriverà verso le 15.

Sono una quarantina gli imputati alla sbarra, per i quali l’accusa chiede complessivamente oltre 600 anni di carcere: sono accusati a vario titolo di reati che vanno dall’associazione mafiosa al traffico di droga, spaccio, estorsione, usura e detenzione illegale di armi.

La difesa dei Casamonica

L’avvocato Mario Giraldi è stato il legale storico di Vittorio Casamonica, il capostipite omaggiato con un funerale, nell’agosto 2015, che fece il giro del mondo. Nel processo a carico del clan, Giraldi difende quattro imputati: Luciano, Lauretta, Giovannina e Consiglio (detto Simone) Casamonica.

Il processo che si celebra davanti al tribunale di Roma vede alla sbarra 44 imputati, per 14 la procura di Roma chiede la condanna anche per mafia. L’obiettivo degli avvocati è cancellare l’accusa di mafia e ottenere il riconoscimento dell’associazione a delinquere semplice: sarebbe la sconfitta della procura dopo il caso analogo di mafia capitale, derubricata a mazzetta capitale.

«Si segue la scia del vecchio procuratore Giuseppe Pignatone, che oggi è finito a fare il presidente del tribunale del Vaticano», dice Giraldi a Domani. Ma perché non regge l’accusa di mafia? «Sono episodi scollegati, la maggior parte dei Casamonica non si conoscono tra loro, si sono addirittura denunciati. Hanno una cosa in comune: trasgrediscono le regole».

Estorsioni, spaccio di droga, persone offese reticenti: tutto questo non è mafia? «In questo processo persone intimidite che cercano di dimenticare non ce ne sono. Si tratta di associazione a delinquere, anzi neanche associazione semplice, sono solo persone dedite al malaffare», dice Giraldi.

La sentenza per le 15

L’ultima udienza del processo a carico del clan Casamonica si è aperta, come di rito, con l’appello svolto dalla presidente del collegio Antonella Capri. Nell’aula bunker del carcere di Rebibbia, a Roma, sono 44 gli imputati nel maxi processo.

I vertici del clan sono tutti collegati in videoconferenza dagli istituti di pena dove sono reclusi. Alla sbarra ci sono anche imprenditori, un maresciallo della guardia di finanza e complici. In quindici, i vertici del clan, rispondono di associazione mafiosa.

Il tribunale di Roma dovrà stabilire se i Casamonica sono un clan di mafia come camorra, ’ndrangheta, società foggiana e cosa nostra oppure sono criminalità comune. Questo verdetto è fondamentale perché condiziona altri pronunciamenti, nuove indagini e processi già istruiti.

In aula sono presenti i pubblici ministeri della procura di Roma Giovanni Musarò e Stefano Luciani. Tra gli avvocati Giosuè Naso, Ippolita Naso e Mario Girardi, che difendono i vertici dei Casamonica. La sentenza è attesa per oggi, lunedì 20 settembre.

Le richieste del pm

Il verdetto del processo, che è durato due anni, sarà ora deciso dalla decima sezione del tribunale di Roma. Le pene più alte, 30 anni di carcere, sono state chieste dalla procura per Giuseppe Casamonica, considerato il capo famiglia di Porta Furba, e per i suoi fratelli Salvatore, Pasquale e Massimiliano.

L’associazione mafiosa a Roma finora è stata riconosciuta in via definitiva solo per il clan Spada, attivo a Ostia. Per la celebre inchiesta contro Salvatore Buzzi e Massimo Carminati la tesi è stata invece respinta dalla Cassazione. Ma i Casamonica sono assimilabili a camorra, ’ndrangheta e mafia o sono solo criminalità comune?

