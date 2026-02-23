«Alla luce della gravità dei fatti emersi, che denotano una spiccata capacità criminale e una rete di connivenze volta all'inquinamento probatorio, si chiede a codesta procura di valutare la richiesta al giudice di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti degli indagati». 

Così scrive Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari, nell’esposto inviato alla procura di Milano, all’attenzione dei pubblici ministeri Marco Cirigliano e Giancarla Serafini. 

Commenti

Caso Ramy, ultimi contro penultimi. La destra soffia sul fuoco nelle città che esplodono

Nello Trocchia

Il riferimento è alle chat audio tra carabinieri, alcuni non indagati, pubblicate da Domani nei giorni scorsi e contenute nel procedimento penale per la morte del giovane Ramy Elgaml, il giovane egiziano caduto dal motorino e morto dopo un inseguimento delle forze dell’ordine, il 24 novembre 2024. «Il presente atto intende sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria ulteriori elementi di estrema gravità emersi dalle inchieste giornalistiche pubblicate dal quotidiano "Domani" in data 16 e 17 febbraio 2026, intitolate "Il video vogliamo venderlo?” “Come la destra ha usato Ramy" e "Zecche appese a piazzale Loreto: ecco le chat shock"», si legge nell’esposto.

Inchieste

«Abbiamo brutalizzato il testimone»: così è nato il depistaggio nel caso Ramy

Nello Trocchia

In particolare il sindacato parla di chat che mostrano «un disprezzo assoluto per la vita umana e una matrice ideologica incompatibile con lo status di militare», scrive di un «razzismo sistemico», della «ricerca del pretesto», di una «violenza politica e istituzionale» e dell’intimidazione «dei testimoni». Per questo nell’esposto si chiede di procedere per i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Il sindacato chiede all’autorità giudiziaria di intervenire per «il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte criminose e di ulteriore inquinamento probatorio, facilitato dalla permanenza degli indagati nei ruoli operativi dell'Arma».

Inchieste

«Il video vogliamo venderlo?». Così la destra ha usato il caso Ramy

Nello Trocchia
Inchieste

«Zecche appese a piazzale Loreto». Le chat tra i carabinieri del caso Ramy

Nello Trocchia

© Riproduzione riservata