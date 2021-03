Come tutti i venerdì, oggi è previsto l’annuncio dei cambi di colore delle regioni, decisi sulla base dei dati sull’andamento locale dell’epidemia di Covid-19 elaborati dalla cabina di regia che si è riunita oggi alle 12.

Alle 14, inoltre, è prevista una conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, la seconda da quando il suo governo si è insediato circa un mese e mezzo fa. Draghi dovrebbe parlare del vertice europeo che si è tenuto ieri, della situazione della campagna vaccinale e delle conclusioni della cabina di regia.

Secondo le anticipazioni di questi ultimi giorni, il Lazio dovrebbe passare in zona arancione, grazie al fatto che per due settimane consecutive ha avuto numeri compatibili con questa fascia di rischio. I numeri che arrivano dal Veneto sono più ambigui e non è ancora chiaro se alla fine sarà possibile il passaggio.

Resteranno quasi sicuramente in zona rossa la Lombardia, che continua ad avere oltre 250 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, insieme alle altre otto regioni che si trovano in questa fascia di rischio.

Nel suo intervento previsto per le 14, Draghi parlerà probabilmente della fornitura dei vaccini, che in Europa è particolarmente in ritardo, dello stato delle trattative con le aziende produttrici e dell’introduzione di limitazioni all’esportazione dei vaccini decisa dall’Unione Europea negli ultimi giorni.

