La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut. Sarebbero emersi «rapporti tra l'istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa»

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La sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. Sarebbero emersi «rapporti tra l'istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa» e «per altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia».

In particolare, in base a quanto si legge nelle carte, è emerso «un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali» per 76,5 milioni di euro, che «avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio».

Le indagini della Dda sono scaturite da due attività dei finanzieri di via Fabio Filzi: si tratta di «un'ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario, in esito alla quale sono emerse numerose criticità sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette». E di un «procedimento penale per frode fiscale» a Milano «nel cui ambito è emerso l'utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l'istituto di credito per la commissione di reati tributari».

La «inadeguatezza dei presidi» antiriciclaggio «ha avuto l'effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4,6 milioni di euro».

La «reiterazione e l'eterogeneità delle casistiche accertate - scrive il procuratore Marcello Viola - hanno mostrato l'inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l'utilizzo dell'infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti».

Infatti, per un «intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l'adozione di sistemi automatizzati rende più stringente l'obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali».

Nel provvedimento col quale il Tribunale ha messo in amministrazione giudiziaria banca Revolut, vengono citati i nomi di alcuni clienti noti alle cronache. Tra questi, Nunzio Samuele Calamucci, coinvolto nell'inchiesta su Equalize, Maurizio Ponzoni, il cui nome è emerso nella vicenda di Banca Progetto e Saverio Pintaudi, collaboratore di giustizia nell'ambito del procedimento 'Hydra' che ha svelato un'alleanza tra le tre mafie in Lombardia.

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