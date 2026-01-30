Il 2 febbraio al teatro Brancaccio di Roma la consegna dei premi a chi si è distinto nell’ultimo anno nella difesa e nella promozione dei diritti delle persone Lgbtq+
Domani è tra i premiati dei Rainbow Awards. La quarta edizione dell’evento, organizzato col patrocinio di Roma Capitale, sarà il 2 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma. In quattro anni i Rainbow Awards sono divenuti un simbolo di impegno civile, culturale e sociale che riconosce il valore di personalità della politica, della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’associazionismo che si sono distinte nell’ultimo anno nella difesa e nella promozione dei diritti Lgbtq+.
Quest’anno Domani ha vinto il premio nella categoria giornalismo con “Riparati”, la docu-inchiesta di Alessia Arcolaci, con la regia di Lorenzo Sassi e il coordinamento editoriale di Giovanni Tizian.
TUTTI I PREMI
- Premio alla carriera: Luciana Littizzetto
- Premio personaggio televisivo: Francesca Fagnani
- Premio musica: Big Mama
- Premio programma TV: Casa a Prima Vista
- Premio politica internazionale: il sindaco di Budapest Gergely Karácsony
- Premio politica italiana: Maria Elena Boschi
- Premio Radio/Podcast: Gianluca Gazzoli
- Premio serie tv giovani: Mare Fuori – Alessandro Orrei
- Premio serie tv daily: “Il Paradiso delle Signore” – Filippo Scarafia e Piero Cardano
- Premio teatro: Brokeback Mountain – Filippo Contri, Edoardo Purgatori, Malika Ayane, Giancarlo Nicoletti
- Premio letteratura: Teresa Ciabatti
- Premio piattaforma: Hype serie tv su RaiPlay
- Premio social: Minerva Salute
- Premio giornalismo: Alessia Arcolaci e Giovanni Tizian - inchiesta “Riparati” per il quotidiano Domani (con la regia di Lorenzo Sassi)
- Premio reality: “The Traitors Italia” – Commare e Giofrè
- Premio challenge 2016-2026: Un bacio di Ivan Cotroneo/Un medico in famiglia
- Premio coreografia: Carlos DiazIA Gandia
- Premio associazioni: Fondazione Villa Maraini
- Premio performance – Drag Queen: Sypario, Lina Galore, Nehellenia, Petite Noire, Farida Kant, La Diamond, Melissa Bianchini
- Premio sport: Roman Volley
- Premio comedy: Marcello Cesena e Simona Garbarino per “Sensualità a corte”
- Premio Gay.it
Menzioni speciali 2026
- Menzione musica: Viscardi (X Factor) e Klem
- Menzione politica LGBTQIA+: Priscilla
- Menzione associazionismo: Interpride 2027 Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli; 40 anni Arcigay
- Menzione politica locale: Municipio XI – Presidente Gianluca Lanzi; Comune di Genova – Assessora alle Pari Opportunità Rita Bruzzone
- Menzione cinema: Una storia vera – Giulio Guerrisi, Mariano Lamberti
A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualteri.
