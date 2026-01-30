Domani è tra i premiati dei Rainbow Awards. La quarta edizione dell’evento, organizzato col patrocinio di Roma Capitale, sarà il 2 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma. In quattro anni i Rainbow Awards sono divenuti un simbolo di impegno civile, culturale e sociale che riconosce il valore di personalità della politica, della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’associazionismo che si sono distinte nell’ultimo anno nella difesa e nella promozione dei diritti Lgbtq+. 

Quest’anno Domani ha vinto il premio nella categoria giornalismo con “Riparati”, la docu-inchiesta di Alessia Arcolaci, con la regia di Lorenzo Sassi e il coordinamento editoriale di Giovanni Tizian.

TUTTI I PREMI

  • Premio alla carriera: Luciana Littizzetto
  • Premio personaggio televisivo: Francesca Fagnani
  • Premio musica: Big Mama
  • Premio programma TV: Casa a Prima Vista
  • Premio politica internazionale: il sindaco di Budapest Gergely Karácsony
  • Premio politica italiana: Maria Elena Boschi
  • Premio Radio/Podcast: Gianluca Gazzoli
  • Premio serie tv giovani: Mare Fuori – Alessandro Orrei
  • Premio serie tv daily: “Il Paradiso delle Signore” – Filippo Scarafia e Piero Cardano
  • Premio teatro: Brokeback Mountain – Filippo Contri, Edoardo Purgatori, Malika Ayane, Giancarlo Nicoletti
  • Premio letteratura: Teresa Ciabatti
  • Premio piattaforma: Hype serie tv su RaiPlay
  • Premio social: Minerva Salute
  • Premio giornalismo: Alessia Arcolaci e Giovanni Tizian - inchiesta “Riparati” per il quotidiano Domani (con la regia di Lorenzo Sassi)
  • Premio reality: “The Traitors Italia” – Commare e Giofrè
  • Premio challenge 2016-2026: Un bacio di Ivan Cotroneo/Un medico in famiglia
  • Premio coreografia: Carlos DiazIA Gandia
  • Premio associazioni: Fondazione Villa Maraini
  • Premio performance – Drag Queen: Sypario, Lina Galore, Nehellenia, Petite Noire, Farida Kant, La Diamond, Melissa Bianchini
  • Premio sport: Roman Volley
  • Premio comedy: Marcello Cesena e Simona Garbarino per “Sensualità a corte”
  • Premio Gay.it
Menzioni speciali 2026

  • Menzione musica: Viscardi (X Factor) e Klem
  • Menzione politica LGBTQIA+: Priscilla
  • Menzione associazionismo: Interpride 2027 Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli; 40 anni Arcigay
  • Menzione politica locale: Municipio XI – Presidente Gianluca Lanzi; Comune di Genova – Assessora alle Pari Opportunità Rita Bruzzone
  • Menzione cinema: Una storia vera – Giulio Guerrisi, Mariano Lamberti

A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualteri.

