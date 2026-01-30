false false

Domani è tra i premiati dei Rainbow Awards. La quarta edizione dell’evento, organizzato col patrocinio di Roma Capitale, sarà il 2 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma. In quattro anni i Rainbow Awards sono divenuti un simbolo di impegno civile, culturale e sociale che riconosce il valore di personalità della politica, della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell’associazionismo che si sono distinte nell’ultimo anno nella difesa e nella promozione dei diritti Lgbtq+.

Quest’anno Domani ha vinto il premio nella categoria giornalismo con “Riparati”, la docu-inchiesta di Alessia Arcolaci, con la regia di Lorenzo Sassi e il coordinamento editoriale di Giovanni Tizian.

TUTTI I PREMI

Premio alla carriera: Luciana Littizzetto

Premio personaggio televisivo: Francesca Fagnani

Premio musica: Big Mama

Premio programma TV: Casa a Prima Vista

Premio politica internazionale: il sindaco di Budapest Gergely Karácsony

Premio politica italiana: Maria Elena Boschi

Premio Radio/Podcast: Gianluca Gazzoli

Premio serie tv giovani: Mare Fuori – Alessandro Orrei

Premio serie tv daily: “Il Paradiso delle Signore” – Filippo Scarafia e Piero Cardano

Premio teatro: Brokeback Mountain – Filippo Contri, Edoardo Purgatori, Malika Ayane, Giancarlo Nicoletti

Premio letteratura: Teresa Ciabatti

Premio piattaforma: Hype serie tv su RaiPlay

Premio social: Minerva Salute

Premio giornalismo: Alessia Arcolaci e Giovanni Tizian - inchiesta “Riparati” per il quotidiano Domani (con la regia di Lorenzo Sassi)

Premio reality: “The Traitors Italia” – Commare e Giofrè

Premio challenge 2016-2026: Un bacio di Ivan Cotroneo/Un medico in famiglia

Premio coreografia: Carlos DiazIA Gandia

Premio associazioni: Fondazione Villa Maraini

Premio performance – Drag Queen: Sypario, Lina Galore, Nehellenia, Petite Noire, Farida Kant, La Diamond, Melissa Bianchini

Premio sport: Roman Volley

Premio comedy: Marcello Cesena e Simona Garbarino per “Sensualità a corte”

Premio Gay.it

Menzioni speciali 2026

Menzione musica: Viscardi (X Factor) e Klem

Menzione politica LGBTQIA+: Priscilla

Menzione associazionismo: Interpride 2027 Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli; 40 anni Arcigay

Menzione politica locale: Municipio XI – Presidente Gianluca Lanzi; Comune di Genova – Assessora alle Pari Opportunità Rita Bruzzone

Menzione cinema: Una storia vera – Giulio Guerrisi, Mariano Lamberti

A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualteri.

