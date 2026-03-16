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Altri due poliziotti del commissariato Mecenate risultano indagati a Milano nell'inchiesta nata con l'arresto dell'assistente capo Carmelo Cinturrino arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il giovane ucciso il 26 gennaio in un controllo anti spaccio in zona Rogoredo a Milano.

È quanto emerge nelle notifiche alla richiesta di incidente probatorio rivolta ad alcuni testimoni. Da quanto si apprende i nuovi indagati sono un'agente (l’accusa è di falso) e un altro poliziotto (arresto illegale).

Il numero dei poliziotti indagati, senza contare Cinturrino, sale quindi a sei. Cinturrino, oltre che di omicidio volontario, risulterebbe accusato anche di estorsione, percosse e spaccio.

Le persone che dovranno essere sentite – almeno 8 da quanto trapela – sono testimoni già ascoltati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e che vista la loro condizione (stranieri o senza fissa dimora) potrebbero non essere più rintracciabili al momento dell'eventuale processo. L'incidente probatorio consente di “cristallizzare” le testimonianze e fissare le accuse.

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