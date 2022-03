Sono circa 16mila, secondo un rapporto presentato dall’associazione a inizio febbraio, le persone che vivono per strada nella capitale, senza il sostegno necessario delle istituzioni. Al 30 gennaio 2022, in base a quanto si legge nel rapporto, a Roma erano disponibili solo 1.106 posti letto notturni e 220 diurni, che si aggiungono ai 1.512 posti per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.