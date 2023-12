«Saman era molto intelligente, forte, poi diceva anche bugie. Mia figlia ha detto bugie. Anche questo mi fa male», ha detto il padre nelle dichiarazioni spontanee rilasciate in aula. Ha negato di aver pensato di ucciderla e ha aggiunto anche secondo lui aveva accettato il matrimonio combinato in Pakistan

È attesa per oggi la sentenza del processo sull’assassinio di Saman Abbas, la 18enne uccisa nella primavera del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Per omicidio e soppressione di cadavere sono imputati davanti alla Corte di assise di Reggio Emilia cinque familiari della vittima: il padre Shabbar Abbas, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, tutti detenuti e presenti e la madre Nazia Shaheen, latitante in Pakistan.

La procura reggiana ha chiesto condanne all’ergastolo per i genitori, 30 anni per gli altri, secondo gli inquirenti la giovane ragazza è stata uccisa perché non voleva accettare il matrimonio combinato dai suoi famigliari con un suo cugino in Pakistan. Le forze dell’ordine avevano impiegato diversi mesi prima di riuscire a trovare i resti del cadavere in un casolare vicino la sua abitazione.

Le dichiarazioni del padre

Tra gli imputati che hanno preso parola in aula c’è anche il padre di Saman che ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee. «Ho sentito tante parole false. Non è vero che sono persona ricca, non è vero che sono una persona mafiosa. Non è vero che ho ammazzato una persona qua, una in Pakistan. Non è vero che sono andato a casa di Saqib (il fidanzato di Saman, Ndr) a minacciare. Anche questo è falso, come quelli che dicono “ha ammazzato la figlia ed è scappato via”». E ancora: «Saman disse di sì al matrimonio col cugino, in famiglia erano tutti contenti perché era un bravo ragazzo. Non era un matrimonio combinato». Shabbar Abbas ha parlato anche della figlia: «Saman era molto intelligente, forte, poi diceva anche bugie. Mia figlia ha detto bugie. Anche questo mi fa male».

Scoppiando a piangere Shabbar ha detto: «Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose. Signori giudici non ho mai pensato queste cose. Era mio cuore, mio sangue, ho portato qua il mio cuore e il mio sangue. Non ammazzo figli, non sono un animale. Neanche da pensare».

«In questa aula credo non ci sia più una persona che creda ad Ali Heider. La sua parola vale zero», ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore dello zio, Danish Hasnain, accusando il testimone nonché fratello di Saman Abbas. Il legale ha chiesto di fatto di disconoscere la sua testimonianza. «Manca totalmente di linearità logico-espositiva e non è priva di interesse. Non si sa da dove abbia visto la scena del sequestro, quale fosse la fonte luminosa o cosa abbia sentito né quando Abbas abbia chiamato suo fratello», ha detto Cataliotti. Il ragazzo, ha aggiunto, «rende plurime versioni e i riscontri lo smentiscono. Il 30 aprile non c’era Danish come detto da lui e telecamere smentiscono la sua presenza. Non è vero nemmeno che Danish abbia acquistato i biglietti per i genitori. Il teste si contraddice, non è disinteressato anche perché indagabile. Eppure assistiamo alla beatificazione di San Ali Heider, manca solo che si fissi un giorno per il suo ricordo».

La fuga del padre e l’audio pubblicato

Dopo l’omicidio e l’occultamento del cadavere, diversi parenti di Saman si sono dati alla fuga. Suo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati arrestati tra Francia e Spagna dove avevano cercato rifugio. Mentre entrambi genitori sono andati in Pakistan. Il padre, Shabar Abbas, è stato arrestato dalle autorità pakistane il 15 novembre del 2022 ed estradato successivamente in Italia. Lo scorso anno sono stati pubblicati degli estratti delle intercettazioni telefoniche tra il padre di Saman e un suo parente che raccontano quale sia stato il movente del brutale omicidio.

«Per me la dignità degli altri non è più importante della mia (...) io ho lasciato mio figlio in Italia (il fratello minorenne di Saman ndr). Ho ucciso mia figlia e sono venuto, non me ne frega nulla di nessuno», diceva Shabbar al parente in una chiamata avvenuta mentre si trovava in Pakistan poco dopo l’uccisione della figlia.

Il parente della telefonata è stato già sentito dai carabinieri il 25 giugno del 2021, ai quali ha riferito le parole di Abbas: «Io sono già rovinato – ha detto il padre di Saman – avete parlato di me in giro, non lascerò in pace la vostra famiglia». E ancora: «Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa», diceva.

