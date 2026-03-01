Sanremo 2026 si conclude con una finale da 10,8 milioni di telespettatori. L’anno scorso erano stati quasi 13,5 milioni
Gli ascolti della finale del festival di Sanremo che ha visto vincere Sal Da Vinci con Per sempre sì si fermano al 68,8 per cento di share, pari a 10.748.000 telespettatori.
Carlo Conti e Laura Pausini hanno accolto il super ospite Andrea Bocelli.
Nel 2025 i telespettatori sintonizzati sulla finale erano stati 13 milioni 427mila, con uno share del 73,1 per cento, uno dei dati migliori mai registrati.
