Gli ascolti della finale del festival di Sanremo che ha visto vincere Sal Da Vinci con Per sempre sì si fermano al 68,8 per cento di share, pari a 10.748.000 telespettatori. 

Carlo Conti e Laura Pausini hanno accolto il super ospite Andrea Bocelli.

Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026

Nel 2025 i telespettatori sintonizzati sulla finale erano stati 13 milioni 427mila, con uno share del 73,1 per cento, uno dei dati migliori mai registrati.

Sanremo 2026, il premio della Critica è per Fulminacci con Stupida sfortuna

