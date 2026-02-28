Ancora in calo lo share della quarta serata del festival di Sanremo. Alla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini con Bianca Balti: la vittoria nella gara per le cover è andata a Ditonellapiaga e Tony Pitony. A piazza Colombo lo show di Francesco Gabbani. 

Cultura

Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover

Redazione

Alla fine a scegliere la gara canora sono stati 10.522.000 spettatori, pari al 65,2 per cento di share. 

Cultura

Sanremo 2026, la serata delle cover come un matrimonio: Arisa è la sposa, Sal Da Vinci lo sposo, Zarrillo il testimone

Giorgia Fumo

La quarta serata del festival del 2025 è stata seguita da 13 milioni 575mila spettatori con il 70,8 per cento di share.

© Riproduzione riservata