Oltre cinque punti di share in meno rispetto alla stessa serata del 2025. Tre milioni di teste hanno scelto altro

Ancora in calo lo share della quarta serata del festival di Sanremo. Alla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini con Bianca Balti: la vittoria nella gara per le cover è andata a Ditonellapiaga e Tony Pitony. A piazza Colombo lo show di Francesco Gabbani.

Alla fine a scegliere la gara canora sono stati 10.522.000 spettatori, pari al 65,2 per cento di share.

La quarta serata del festival del 2025 è stata seguita da 13 milioni 575mila spettatori con il 70,8 per cento di share.

