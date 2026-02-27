Sono a Sanremo. La città è bellissima, ci sono le luuci, i sassi, tutti sono fuori a fare gli aperitivi e io sono nella casa presa per questi giorni perché sono una secchiona che aveva paura di non avere una connessione funzionante per fare questo commento. Ci sono due risorse rare qui a Sanremo durante il Festival: internet e le bottigliette d’acqua.

Ho rifiutato tutti gli inviti a cena che mi sono arrivati perché è il mio primo commento per un giornale e voglio fare bella figura. Ecco perché ho impiegato trentasette minuti a far partire il famoso Wi-Fi e non sono riuscita ad accendere il televisore. Ma ho un tablet e un telefono. E una pizza. E un trucco da gran serata che mi hanno fatto ad uno stand oggi pomeriggio, e i capelli messi in piega in un altro stand, sono arrotolata sul letto con i vestiti del viaggio di stamattina perché non ho fatto in tempo a cambiarmi e sono in tour nei teatri quindi devo viaggiare leggera.

Ora che vi ho descritto la cornice, ecco il format: commento Sanremo come se fosse un Matrimonio. Lo faccio da quattro anni, ma per la prima volta lo farò live. Vediamo che succede!