«Commento Sanremo come se fosse un Matrimonio. Lo faccio da quattro anni, ma per la prima volta lo farò live. Vediamo che succede!». È la serata dei duetti e delle cover e a fare le pagelle per Domani c’è Giorgia Fumo
E anche quest’anno è arrivato quel fatidico momento. Quello con Sanremo, il festival ci ritroviamo a guardare ogni sera incollati allo schermo della tv. Per viverlo con un po’ più di leggerezza da cinque anni Domani lo segue in diretta aggiornando in real time le sue pagelle.
Non aspettatevi i voti e i giudizi di severi critici musicali, ma i commenti delle nostre firme e di ospiti che condivideranno con noi il loro sguardo ironico sui cantanti e sul festival nazional popolare per antonomasia. Quest’anno abbiamo deciso di affidare ogni serata a una penna diverse.
La serata della cover la passeremo in compagnia di Giorgia Fumo, comica, scrittrice e ingegnera, autrice della newsletter su Substack, Vola Mio Mini Pippony.
Eddie Brock e Fabrizio Moro
Eddie Brock e Moro sono gli amici che hanno scritto su un lenzuolo “è finita la pacchia” e lo hanno appeso di fronte casa dello sposo. Sanno che il loro trio è diventato un duo, pensano che sia colpa di lei che lo obbliga ad andare alle degustazioni di vini e non lo lascia andare a calcetto.
Elettra Lamborghini e Las Ketchup
Ecco le amiche conosciute in Erasmus. Hanno ancora una chat in cui si promettono di rivedersi di anno in anno e finalmente sono riuscite a farcela in occasione di questo bel matrimonio, preparando anche la canzone che cantavano sempre nelle loro uscite brille, rendendosi poi conto di non avere niente in comune tranne i ricordi.
La serata delle cover
La serata delle cover è un matrimonio civile. Chi lo organizza vorrebbe che durasse sette minuti massimo, ma gli amici degli sposi vogliono partecipare e animare perché hanno preso ferie e si sono messi sui tacchi e impupati tutti quindi a ‘sto punto ci deve essere un motivo. Quindi inizia con il flashmob guidato dall’animatrice e una sfazzolettata per rompere il ghiaccio a cui partecipano pure fioristi e catering perché serviva gente.
L'inizio
Sono a Sanremo. La città è bellissima, ci sono le luuci, i sassi, tutti sono fuori a fare gli aperitivi e io sono nella casa presa per questi giorni perché sono una secchiona che aveva paura di non avere una connessione funzionante per fare questo commento. Ci sono due risorse rare qui a Sanremo durante il Festival: internet e le bottigliette d’acqua.
Ho rifiutato tutti gli inviti a cena che mi sono arrivati perché è il mio primo commento per un giornale e voglio fare bella figura. Ecco perché ho impiegato trentasette minuti a far partire il famoso Wi-Fi e non sono riuscita ad accendere il televisore. Ma ho un tablet e un telefono. E una pizza. E un trucco da gran serata che mi hanno fatto ad uno stand oggi pomeriggio, e i capelli messi in piega in un altro stand, sono arrotolata sul letto con i vestiti del viaggio di stamattina perché non ho fatto in tempo a cambiarmi e sono in tour nei teatri quindi devo viaggiare leggera.
Ora che vi ho descritto la cornice, ecco il format: commento Sanremo come se fosse un Matrimonio. Lo faccio da quattro anni, ma per la prima volta lo farò live. Vediamo che succede!
