“Blocchiamo tutto” è lo slogan che riunisce le piazze proPal in tutto il paese: l’adesione allo sciopero generale proclamato dai sindacati di base per la giornata di lunedì 22 settembre nelle prime ore del mattino è stata forte soprattutto nel trasporto pubblico locale, ma i cortei stanno radunando già migliaia di manifestanti.

Per i trasporti locali previste le consuete fasce di garanzia con modalità diversa da città a città a Roma dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21; a Milano le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dalle18 fino al termine del servizio. Numerose le manifestazioni indette in diverse città italiane: a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Genova. Sit in e presidi anche a Torino, Firenze, Ancona, Bari e Palermo.

Secondo l’Usb, sindacato promotore, l’adesione nel mondo della scuola «non si vedeva da anni». Per Luigi del Prete, dell’esecutivo nazionale Usb Scuola, «le lavoratrici e i lavoratori della scuola non sono più disposti a vedere ridurre i loro salari a causa delle spese per le armi che vengono poi vendute ad un governo genocida».

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto per commentare la situazione sulla rete ferroviaria. «Ad ora, sull'alta velocità e sulle Freccerossa, grazie al gran lavoro di Trenitalia, c'è stato un solo convoglio soppresso, mentre sui regionali siamo al 25 per cento dei blocchi del servizio» ha detto Salvini, intervenuto a Rtl 102.5.

I numeri dell’adesione, «almeno nel settore ferroviario, sono in calo rispetto a tutte le ultime indizioni di sciopero» ha aggiunto Salvini. «Dopo mesi e mesi di lavoro, di riunioni, di trattative, solo nel maggio scorso è stato approvato il rinnovo di contratto dei ferrovieri, per 100mila lavoratori, con aumenti di 230 euro al mese». Per il ministro, occorrerà però in futuro «senza toccare il diritto di sciopero», ragionare «tutti insieme su una revisione delle normative sullo sciopero, nell'interesse di lavoratori e lavoratrici».

Le piazze

A Milano, il corteo è partito da piazzale Cadorna ed è già affollato da migliaia di manifestanti. Il corteo è aperto dai rappresentanti Cub. Tra gli striscioni uno riporta la frase “bloccheremo tutto, stop al genocidio”. Anche a Bari è cominciato lo sciopero, che sarà accompagnato a breve da un corteo che partirà dal molo San Nicola, nel centro di Bari.

Migliaia di studenti di varie scuole di Napoli si stanno concentrando in piazza Mancini diretto a piazza Municipio per il corteo per Gaza, che partirà a breve. Nel pomeriggio, inoltre, un altro corteo di sindacati, movimenti e studenti è previsto nei pressi dell'ex base Nato di Bagnoli, non lontano dalla scuola dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico. Nel capoluogo partenopeo, al momento è attivo il servizio della linea 1 e 6 della metropolitana e la funicolare di Mergellina, mentre risulta sospeso il servizio per le funicolari Centrale e Chiaria. Solo corse dirette, invece, alla funicolare di Montesanto e servizio parzialmente, secondo quanto comunica l'Anm, ridotto per tram, bus e filobus.

A Genova, la giornata è cominciata con il blocco dei varchi del porto di Genova in via Albertazzi e San Benigno. Contemporaneamente al blocco degli ingressi portuali a cui stanno partecipando almeno seicento manifestanti sono partiti alcuni cortei studenteschi di cui uno dalla zona universitaria di via Balbi, in cui sta confluendo un altro organizzato dagli studenti delle scuole superiori, a cui partecipano insegnanti e bambini. Almeno cinquecento le persone in piazza, ma i numeri sono in crescita con lo scemare della pioggia dell'allerta meteo arancione in corso in Liguria. Un altro piccolo corteo è partito anche dal quartiere di Oregina e un altro, sempre di studenti e di piccole dimensioni da piazza Montano a Sampierdarena. In Toscana, si sono ritrovati in migliaia alla rotonda davanti all'uscita autostradale di Calenzano (Firenze) della A1, bloccando da circa un'ora il traffico circostante e bloccando l'accesso e l'uscita al casello autostradale, con forti ripercussioni sul traffico. In testa al corteo i giovani palestinesi.

A Palermo invece disagi in diversi istituti scolastici dove i docenti aderenti a Usb, Csle, Conalpe, Conf.Sai hanno scioperato insieme al personale amministrativo tecnico e ausiliario. In molte classi i genitori erano stati avvisati che i propri figli sarebbero entrati a seconda ora o sarebbero usciti prima: molte famiglie hanno preferito che i ragazzi restassero a casa.

