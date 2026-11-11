Il sindacato degli inquilini: «Molto positiva l’adesione». La mobilitazione, la prima dal 2012, arriva a 18 giorni dalle elezioni anticipate del 29 novembre: gli scontri finora sono stati limitati ad alcuni quartieri e ai mercati generali della capitale

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Almeno 21 manifestanti feriti e un arresto: è il primo bilancio degli incidenti avvenuti nella notte e alle prime ore del mattino a Madrid, nei primi frangenti dello sciopero nazionale di 24 ore a partire dalla mezzanotte.

Gli scontri si sono verificati e davanti alle rimesse degli autobus dell'Empresa Municipal de Transportes (Emt), nei quartieri di Carabanchel e Fuencarral. Ai mercati generali di Mercamadrid, dove si sono radunate circa mille persone, il sindacato denuncia cariche di polizia e l'utilizzo di spray al peperoncino. Tredici persone sono state soccorse e una persona arrestata, secondo fonti di polizia citate dall'agenzia Efe. A Carabanchel altri otto partecipanti a un picchetto sono rimasti feriti lievemente e medicati all'ospedale 12 de Octubre, mentre a Fuencarral si sono registrati altri quattro feriti.

Presidi sindacali e blocchi stradali sono stati segnalati anche in Catalogna, Andalusia, Galizia ed Estremadura. In Catalogna, gruppi di scioperanti hanno bloccato una ventina di punti della rete stradale, soprattutto di accesso a Barcellona. Lo Sciopero generale di 24 ore è stato indetto dai sindacati degli inquilini e dalle centrali sindacali Comisiones Obreras (CcOo) e Union General de Trabjadores (Ugt) assieme ad altre sigle, per chiedere stipendi più adeguati, il diritto a una casa con affitti accessibili e misure contro il caro-vita. La mobilitazione, la prima dal 2012 e negli otto anni di governo progressista guidato da Pedro Sanchez, arriva a 18 giorni dalle elezioni anticipate del 29 novembre.

La protesta, secondo i primi dati provvisori, registra un'alta adesione ma non omogenea: 90 per cento nell'industria automobilistica e nei porti di Valencia e Algesiras, dell'85 per cento nell'industria della carne e dell'82 per cento nella raccolta di rifiuti.

Nei servizi sociosanitari, la partecipazione è stimata al 38 per cento, mentre nel settore postale si attesta intorno al 35 per cento. Nel settore dei trasporti sono coperti i servizi minimi all'80 per cento e si registra un'adesione provvisoria del 50 per cento, secondo i sindacati. Il principale polo industriale di Cadice, in Andalusia, è fermo all'80 per cento.

La casa

Il Sindicato de Inquilinas spagnolo giudica «molto positiva» l'adesione nelle prime ore dello sciopero generale oggi per il diritto a salari e una casa degni, secondo quanto ha sottolineato la portavoce Sandra Mora, evidenziando «la partecipazione alla mobilitazione in oltre 100 città e la costituzione di 1.130 comitati di sciopero del sindacato nei quartieri».

«L'adesione dimostra la capacità dell'organizzazione di lavoratori e inquilini per esigere cambi a fronte della crisi di accesso alla casa» ha detto Mora alla radio pubblica Rne. «L'accesso alla casa è la principale fonte di disuguaglianza nel paese» ha messo in evidenza, collegandolo ai salari inadeguati e agli aumenti della cesta della spesa e dei costi energetici. Secondo la portavoce, lo sciopero «è una risposta alla disperazione dei cittadini per gli affitti inaccessibili e le mancate soluzioni delle amministrazioni pubbliche».

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