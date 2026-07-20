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Migliaia di persone hanno partecipato in piazza del Nettuno, a Bologna, alla manifestazione organizzata per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Dal palco è intervenuta la nipote Yossra Fakir, che ha chiesto «verità, giustizia e dignità» per lo zio, sottolineando che la famiglia «non chiede odio» ma l'accertamento dei fatti.

Il presidio, promosso dal sindaco Matteo Lepore come momento di cordoglio per «la morte di un bolognese», è stato accompagnato da slogan come «giustizia» e «via lo scudo penale».

Al termine della manifestazione una parte del corteo si è spostato davanti a Prefettura e Questura, dove la tensione è aumentata. I manifestanti hanno gridato "assassini" agli agenti schierati in tenuta antisommossa.

Sono iniziati lanci di oggetti e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche, lacrimogeni e idranti nel tentativo di disperdere la folla. Gli scontri sono proseguiti per diverse ore.

Nel centro della città si sono verificati atti vandalici. Le tensioni hanno portato anche all'annullamento della proiezione all'aperto del film Pirati dei Caraibi prevista in piazza Maggiore.

La famiglia di Fakir ha preso nettamente le distanze dalle violenze. Il legale Fabio Anselmo ha affermato che chi si è reso protagonista degli scontri e dei vandalismi «è amico di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir».

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