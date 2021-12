I dati sui casi di Covid in classe continuano a restare inaccessibili. Intanto Draghi affida al generale Figliuolo il compito di fare tamponi aggiuntivi a scuola per evitare il ritorno massiccio della didattica a distanza

Gli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità mostrano che i ragazzi e i bambini in età scolare sono la categoria con la più alta incidenza di casi di Covid-19. Ma il monitoraggio dei contagi nelle scuole, sia quello realizzato dal ministro dell’Istruzione che quello dell’Iss, basato sulle scuole “sentinella”, restano nascosti, nonostante le ripetute richieste di pubblicazione.

Nel frattempo, il governo Draghi ha chiesto al commissario all’emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo di impiegare le risorse dell’esercito per aumentare il numero di tamponi effettuati nelle scuole e scongiurare così il ritorno alla Dad, una scelta che lascia scettiche regioni e sindacati.

I contagi

Non ci sono dubbi che i giovani in età scolare sono la fascia di popolazione che si contagia di più. Secondo l’ultimo report dell'Iss, nei bambini tra i 6 e i 10 anni l’incidenza dei nuovi casi di Covid è superiore a 250 contagi ogni 100mila persone. Si tratta di più del doppio dell’incidenza media nella popolazione italiana.

Situzione simle in tutte le altre fasce d’età che frequentano la scuola. Al secondo posto per numero di contagi c’è la fascia 11-13, che come quella 6-10 non potrà ricevere il vaccino fino al 16 dicembre. Seguono i 3-5 anni, con un’incidenza che si avvicina quasi a 150 e infine i 14-18, quella più vaccinata, ma che mostra comunque un tasso ben superiore a quella di fase più anziane, come 19-24 anni.

Purtroppo però, non abbiamo a disposizione altri dati sulla situazione nelle scuole. Non sappiamo, cioè, dove questi contagi sono avvenuti, se hanno causato focolai e se e dove hanno determinato un ritorno alla didattica a distanza.

Il ministero dell’Istruzione sta conducendo da settembre un monitoraggio dei casi individuati a scuola, tramite le informazioni inviate settimanalmente dai presidi. Si tratta dello stesso tipo di monitoraggio avviato già l’anno scorso. Oggi come allora, però, il ministero continua a non diffondere i dati. Fonti del ministero hanno detto a Domani che la ragione risiede nella scarsa qualità dei dati e nelle difficoltà del ministero nell’elabolarli adeguatamente. Qualche giorno fa, il ministero aveva respinto una richiesta di accesso agli atti del sito Wired.

Non è ancora stato pubblicato nemmeno il monitoraggio dell'Iss, che a settembre aveva annunciato il programma “scuole sentinella”. Il piano prevedeva di monitorare l’andamento dei contagi in una serie di istituti scelti a campione e di trarne conclusioni generali sull’andamento della pandemia nelle scuole. Da allora dello studio non si è più saputo nulla.

L'esercito

Nonostante i dati in circolazione siano pochi, da quelli che abbiamo risulta chiaro che il contagio è particolarmente diffuso tra i giovani, in particolare quelli in fasce d’età che non hanno ancora accesso al vaccino. Anche per questo, a partire dal 16 dicembre il governo ha deciso di iniziare le vaccinazioni nella fascia 5-11 con il vaccino Pfizer, appena autorizzato per lo scopo da Ema e Aifa.

L'aumento dei contagi tra i più giovani e in particolare la necessità di fare un numero crescente di tamponi, ha creato un piccolo incidente questa settimana. Lunedì, il ministero dell’Istruzione d'accordo con quello della Salute aveva annunciato che con un solo positivo l’intera classe sarebbe stata mandata in quarantena.

Il giorno successivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ottenuto che la decisione venisse immediatamente cancellata. Resteranno le aziende sanitarie a decidere se e quando una classe deve andare in quarantena.

Ma la revisione di Draghi non ha eliminato il problema sollevato dalle regioni: con vaccini da somministrare, ospedali che tornano a essere pieni e ospedali che vanno mandati avanti, non c’è praticamente più personale sanitario disponibile per fare tamponi quando un positivo viene trovato a scuola.

Per questa ragione, il governo ha chiesto al commissario Figliuolo di mettere a disposizione ulteriori risorse delle forze armate. Ieri, il commissario ha fatto sapere che diversi «team mobili» dell'esercito saranno inviati alle regioni per fornire supporto nei test. Pochissimi dettagli però sono disponibili al momento e le regioni hanno già fatto arrivare sui giornali il loro scetticismo sull’efficacia di questa scelta.

