Si tratta dell'italo-argentina Ana Martina Conte Grand e Daniela Millan Parlanti. Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna dopo lo scontro tra due treni in cui sono morte 69 persone

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Sono state ufficialmente identificate le due vittime di nazionalità italiana coinvolte nell'incidente ferroviario di Urda, nella provincia di Toledo, in cui sono morte almeno 69 persone. Si tratta dell'italo-argentina Ana Martina Conte Grand, 32 anni, originaria di San Juan, che viveva in Andalusia dal 2025. Il fratello che era con lei su uno dei due treni coinvolti nell'incidente è rimasto ferito. La seconda italiana identificata è Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana di Caracas.

Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna. Le loro famiglie sono assistite dalle autorità spagnole - che avevano allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle vittime e dei dispersi nella sciagura ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo - e dal consolato generale d'Italia a Madrid per conto dell'ambasciata d'Italia in Spagna e della Farnesina.

Il tragico incidente, nel quale sono morte 69 persone, è avvenuto il 28 ottobre a Urda, nella provincia di Toledo, quando alle 8:53 un treno Ave della compagnia Renfe si è scontrato contro un convoglio della compagnia Iryo sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia.

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