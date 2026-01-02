Jacques e Jessica Moretti sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana. La coppia è sopravvissuta al rogo che ha distrutto il locale e in cui hanno perso la vita 47 persone, anche se Jessica, secondo i media francese, avrebbe riportato un'ustione a un braccio. Alcuni loro dipendenti, invece, non ce l'avrebbero fatta, come hanno raccontato loro stessi a una testata corsa. Jacques, a quanto viene riferito, non era sul posto quando è scoppiato l'incendio, ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera. Ora sono entrambi irrintracciabili, ha raccontato un loro familiare, ma "molto scossi". Un loro amico, Jean-Thomas Filippini, intervistato dall'Afp, ha raccontato di aver ricevuto un video dal locale la notte di Capodanno. "Ho cercato di contattarli per tutta la notte. È stata la moglie a rispondermi verso le 5 del mattino, dicendomi che erano vivi e che era stata una catastrofe".