Il ministro Tajani oggi in Svizzera: «Difficilissimo identificare le vittime. Ci vorranno settimane". Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Continua la ricerca dei dispersi, Mattarella: «Vicinanza commossa ai familiari»
Continua la ricerca dei dispersi del disastro di Capodanno di Crans-Montana. Sono almeno quarantina le persone morte nell'incendio scoppiato intorno all'1.30 del mattino del primo gennaio al Constellation, un bar molto frequentato nella rinomata località alpina svizzera.
Circa 115 persone sono ferite, tra le quali ci sono italiani, mentre altri connazionali sono ancora irreperibili. Le vittime sono soprattutto giovani.
«Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie» ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che è «difficilissimo identificare le vittime. Ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta».
Almeno tre italiani sono stati ricoverati in Lombardia. Altri due italiani feriti, secondo l'agenzia di stampa France Presse, sono stati trasferiti all'ospedale di Losanna, mentre una cittadina italiana è stata ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Zurigo. Una ragazza di 16 anni, originaria di Milano, si trova attualmente in coma e le sue condizioni non consentono il trasferimento in Italia.
Oltre ai quindici italiani feriti, sei risultano ancora dispersi, tra cui un adolescente di 16 anni la cui madre ha lanciato un appello sui social network. Il giovane era in vacanza con il padre a Crans Montana ed è irreperibile. Un altro ragazzo di 17 anni, nato a Genova e residente a Dubai con la famiglia, risulta anch'egli irreperibile: si trovava nel bar al momento dell'incendio e il padre ha diffuso un appello per avere notizie. Altri quattro minorenni figurerebbero nella lista dei dispersi.
Per quanto attiene alle cause della tragedia, la procuratrice generale Béatrice Pilloud ha escluso un attentato.
Svizzera: "Un centinaio di feriti è in condizioni critiche"
Sono un centinaio i feriti del rogo di Crans-Montana "in condizioni critiche". Lo ha detto il responsabile della sicurezza del Canton Vallese alla radio francese RTL definendo il bilancio delle vittime "terribile" e avvertendo che "potrebbe peggiorare".
La Francia accoglierà altri otto feriti
La Francia, su richiesta della Svizzera, accoglierà altri otto feriti, oltre ai tre pazienti già ricoverati in ospedali francesi dopo il devastante incendio in un locale di Crans-Montana. Lo ha confermato un portavoce del ministero degli Esteri su Bfmtv. Ci sono state richieste "riguardo posti letto per ricoveri pediatrici - ha detto il portavoce Pascal Confavreux - Stiamo valutando come accoglierli nei nostri ospedali".
Sopravvissuti i proprietari francesi del locale
Jacques e Jessica Moretti sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana. La coppia è sopravvissuta al rogo che ha distrutto il locale e in cui hanno perso la vita 47 persone, anche se Jessica, secondo i media francese, avrebbe riportato un'ustione a un braccio. Alcuni loro dipendenti, invece, non ce l'avrebbero fatta, come hanno raccontato loro stessi a una testata corsa. Jacques, a quanto viene riferito, non era sul posto quando è scoppiato l'incendio, ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera. Ora sono entrambi irrintracciabili, ha raccontato un loro familiare, ma "molto scossi". Un loro amico, Jean-Thomas Filippini, intervistato dall'Afp, ha raccontato di aver ricevuto un video dal locale la notte di Capodanno. "Ho cercato di contattarli per tutta la notte. È stata la moglie a rispondermi verso le 5 del mattino, dicendomi che erano vivi e che era stata una catastrofe".
Merz: "Notizie Crans-Montana ci riempiono di grande dolore"
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato un telegramma di condoglianze al presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin. "In questo Capodanno, le notizie da Crans-Montana ci riempiono di grande dolore". Ha poi proseguito: "Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze a voi, al popolo svizzero e alle famiglie colpite. I nostri pensieri sono rivolti alle vittime, ai loro cari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Auguro ai feriti una pronta e completa guarigione".
Mattarella: "Vicinanza commossa ai familiari delle vittime"
"Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze.Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti.In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali". Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin.
L'origine nelle candele sulle bottiglie di champagne
Un rogo probabilmente innescato dalle candele applicate alle bottiglie di champagne, le cui scintille avrebbero raggiunto il soffitto in legno, trasformando in pochi secondi il locale in una trappola di fumo e fiamme. Sembra essere questa al momento la causa piu' probabile dell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation
