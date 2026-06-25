Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione che, accogliendo le richieste della procura generale della Suprema Corte, hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello ter. Confermando, così, anche la condanna a cinque anni di reclusione

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Sono definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione che, accogliendo le richieste della procura generale della Suprema Corte, hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello ter. Confermando, così anche la condanna a cinque anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana.

Ora che la sentenza è diventata definitiva per Moretti ci sarà l'ingresso in carcere. Confermate anche le condanne anche per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. Il processo di Appello Ter era nato da una decisione della Corte di Cassazione che nel gennaio 2024 aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, ma imposto un nuovo giudizio d'appello limitatamente alla quantificazione delle pene.

Il nodo centrale era la corretta applicazione delle attenuanti generiche: nella sentenza del 2022 erano state concesse nella misura minima di un nono, mentre le difese chiedevano una riduzione massima, pari a un terzo della pena. La Corte di Appello fiorentina aveva respinto le richieste degli imputati confermando le pene.

«Per mantenere sanzioni il più possibile adeguate alla gravità eccezionale dei fatti, arrivati ad un accertamento definitivo, questo collegio ritiene che la diminuzione da riconoscere a ogni imputato non possa esser superiore ad un nono della pena base determinata per ciascuno degli imputati», avevano scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza emessa a maggio di un anno fa dalla Corte d'appello di Firenze nel processo Ter. Nella serata del 25 giugno è arrivata la conferma della Cassazione.

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