Secondo quanto scritto dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola, i due erano «estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell'Isis, mettendosi a disposizione dell'organizzazione terroristica e finanziando cause di sostegno». Non ci sono prove su pianificazione di attentati in Italia

Dopo i fatti di Francia e Bruxelles la tensione è altissima in tutta Europa. Lo dimostrano anche gli arresti di questa mattina a Milano dove due cittadini di origini egiziane sono portati in carcere con accuse di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Non ci sono prove su pianificazione di attentati in Italia, ma portavano avanti attività di propaganda in favore dello Stato islamico. Classe 1974 e 1978, il primo è arrivato in Italia nel 2008 il secondo nel 2001 e aveva ottenuto anche la cittadinanza italiana.

L’indagine

All’operazione hanno partecipato diversi comparti delle forze dell’ordine: dalla Digos di Milano, al centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia, alla Polizia postale.

Secondo quanto scritto dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola, i due erano «estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell'Isis, mettendosi a disposizione dell'organizzazione terroristica e finanziando cause di sostegno» dell’Isis al quale «avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà».

In un video avrebbero anche giurato fedeltà allo Stato islamico. Secondo una prima ricostruzione entrambi sono residenti nell’hinterland milanese e sono lavoratori edili. Uno avrebbe radicalizzato l’altro.

Gli inquirenti hanno trovato le loro conversazioni in diversi gruppi Facebook, Whatsapp e Telegram frequentati da estremisti. Tra le chat anche minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul profilo Facebook, sono emerse minacce dirette anche ad altre cariche istituzionali Italiane.

Finanziamenti esteri

L’indagine è iniziata nell’agosto del 2021. Secondo la Digos i due avrebbero inviato finanziamenti ad alcune donne vedove in Palestina e in Yemen. Ma anche a un uomo che farebbe parte dello Stato islamico in Siria. Altro flusso di denaro sarebbe giunto anche a persone in Libano ed Egitto.

Non è ancora chiaro attraverso quali canali siano stati inviati i soldi, spesso si usano i classici money transfer che richiedono meno informazioni sensibili di altri sistemi di pagamento, ma le cifre fanno riferimento a circa quattro mila euro.

Durante la conferenza stampa il procuratore Viola ha detto che i due nella loro attività di proselitismo anche fatto riferimento all’attuale situazione internazionale e al conflitto tra Hamas e Israele.

I due avevano anche una «indubbia conoscenza di armi e del loro uso». Uno dei due ha anche ammesso in una chat di aver usato più volte una pistola.

Dal capo della Farnesina Tajani al vicepremier Matteo Salvini sono arrivati messaggi di soddisfazione per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Ma l’allerta terrorismo rimane molto alta. Secondo il Viminale, sono 28.707 gli obiettivi considerati a rischio attentati sull’intero territorio nazionale. Di questi, 205 sono riferibili al mondo ebraico e allo stato d’Israele. Sono per lo più luoghi diplomatici o religiosi.

