Nel “curriculum della studentessa e dello studente” finiscono i risultati delle prove Invalsi. Concepite come strumenti di valutazione di sistema, diventano ora un indicatore della prestazione individuale. Ecco perché è un problema

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Un test nato per osservare il sistema scolastico rischia di diventare un’etichetta permanente nel curriculum degli studenti. Con il decreto ministeriale del 9 gennaio 2026, n. 2, il ministero dell’Istruzione ha aggiornato il “Curriculum della studentessa e dello studente”. Tra le novità compare una nuova sezione dedicata alle “Prove nazionali”, nella quale saranno riportati i livelli raggiunti dagli studenti nelle prove di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi).

L’intenzione dichiarata è valorizzare il percorso scolastico e offrire uno strumento utile per l’orientamento. Tuttavia, dal punto di vista pedagogico e docimologico, questa scelta solleva diverse perplessità. Il rischio è trasformare uno strumento nato per analizzare il sistema scolastico in un’etichetta individuale applicata agli studenti.

Le prove Invalsi sono state concepite come strumenti di valutazione di sistema. Servono a misurare il funzionamento dell’istruzione e a stimare il cosiddetto “valore aggiunto” delle scuole, cioè la capacità di un istituto di far progredire gli studenti tenendo conto del loro contesto familiare, sociale e economico. In questa prospettiva consentono di individuare squilibri territoriali e criticità del sistema.

Inserire questi risultati nel curriculum individuale sposta però il baricentro della valutazione: da analisi del sistema a indicatore della prestazione individuale. È un cambiamento non secondario, perché questi test non sono stati progettati per certificare in modo analitico le competenze individuali.

Qui emerge anche un nodo pedagogico e politico che riguarda l’idea stessa di merito. Le prove standardizzate registrano una prestazione in un momento preciso, ma non possono incorporare pienamente il contesto in cui quella prestazione si produce: il capitale culturale della famiglia, le opportunità educative del territorio, le condizioni sociali di partenza. Quando il dato viene trasferito nel curriculum individuale, questo contesto scompare e il risultato rischia di apparire come una misura pura del merito personale. È proprio questo slittamento — valutare i risultati senza considerare le condizioni di partenza — che finisce per trasformare la valutazione in un potente meccanismo di riproduzione delle disuguaglianze.

Valutare una competenza

Le prove standardizzate su larga scala, per ragioni di sostenibilità e comparabilità statistica, utilizzano prevalentemente quesiti a risposta chiusa o breve. Ciò consente di correggere rapidamente milioni di prove, ma riduce l’osservazione di processi cognitivi complessi.

La difficoltà nasce anche da un equivoco più profondo su cosa significhi valutare una competenza. In ambito pedagogico il riferimento è la cosiddetta valutazione autentica: l’osservazione dello studente mentre affronta compiti complessi in contesti reali o simulati, come risolvere problemi, collaborare, argomentare scelte o gestire imprevisti. In questi casi la competenza non appare come una risposta a un quesito, ma un processo che si manifesta nel tempo. I test standardizzati, invece, offrono una fotografia istantanea: misurano alcune prestazioni in un momento preciso e in un ambiente controllato. È anche per questo che continuano a essere utilizzati su larga scala: sono veloci, comparabili e sostenibili.

Ma proprio questa scalabilità li rende meno adatti a restituire la complessità delle competenze individuali, che emergono piuttosto nell’osservazione prolungata del lavoro degli studenti, nei progetti, nelle attività collaborative, nei percorsi di ricerca.

Un cattivo indicatore

C’è poi un ulteriore rischio, ben noto nella letteratura sulla valutazione: quando un indicatore diventa un obiettivo ad alta posta in gioco, la didattica tende ad adattarsi al formato della prova. È il fenomeno del teaching to the test: invece di sviluppare competenze ampie, si finisce per addestrare gli studenti alla tipologia dei quesiti. In molte scuole questo processo è visibile.

Manuali dedicati alla “preparazione Invalsi”, esercitazioni mirate e settimane di allenamento al test rischiano di sottrarre tempo alla didattica ordinaria, restringendo il curricolo proprio intorno allo strumento che dovrebbe limitarsi a monitorarlo. In economia della misurazione esiste una regola nota: quando un indicatore diventa un obiettivo, smette di essere un buon indicatore.

La valutazione dovrebbe aiutare gli studenti a comprendere il proprio percorso di apprendimento, non ridurlo a un indicatore sintetico. Per questo l’Invalsi ha senso come strumento di osservazione del sistema educativo, non come elemento costitutivo dell’identità scolastica di uno studente. Se l’obiettivo è migliorare l’orientamento e sostenere i percorsi individuali, la scuola ha bisogno di strumenti valutativi più ricchi, capaci di cogliere la complessità delle competenze e dei processi di apprendimento. La scuola dovrebbe ridurre le disuguaglianze, non registrarle e trasformarle in indicatori ufficiali.

Quando un test nato per osservare il sistema diventa una voce stabile del curriculum individuale, la valutazione smette di essere uno strumento di conoscenza e diventa una forma di classificazione. Senza considerare il contesto, confondendo il merito con il privilegio.

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