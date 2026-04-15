Una volta era una cena d’emergenza. Ora il fenomeno del Tinned Fish, nato quasi per gioco sui social, è l’espressione di un desiderio: la convivialità può essere racchiusa in una scatoletta di metallo, pronti a essere svelati una linguetta alla volta

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Dimenticate le candele affusolate, i risotti mantecati con pazienza monastica e le cotture a bassa temperatura che richiedono più dedizione di una relazione stabile. La nuova frontiera del corteggiamento contemporaneo passa per un gesto secco: tirare una linguetta di metallo. Con decisione, certo, ma anche con stile. Benvenuti nell’era delle conserve gourmet, dove il “preconfezionato” smette di essere un ripiego e diventa, sorprendentemente, una dichiarazione estetica.

C’era una volta la cena d’emergenza: una scatoletta di tonno consumata distrattamente, simbolo di una dispensa trascurata e di una giornata finita male. Oggi quello stesso gesto è stato ribaltato e ritualizzato nel Tinned Fish Date Night: non più un ripiego, ma una performance gastronomica che mescola ironia, estetica social e una raffinata, quanto consapevole, pigrizia.

Il lusso in mano

Il fenomeno, nato quasi per gioco sui social, ha intercettato un desiderio diffuso ma poco dichiarato: quello di un’eleganza accessibile, libera dalle ansie da prestazione della cucina tradizionale. Non serve più improvvisarsi chef stellati, basta saper scegliere. Le conserve diventano oggetti del desiderio: sardine selezionate per annata, piccoli polpi immersi in oli profumati, ventresca di tonno dalla consistenza burrosa, cannolicchi delicati e minerali. Ogni lattina è una promessa, ogni apertura un piccolo evento.

Ma il vero valore aggiunto è la curatela. La scelta della latta giusta, spesso decorata con grafiche o illustrazioni d’autore, assume lo stesso peso simbolico di una bottiglia importante. Non è più solo cibo: è racconto, identità e gusto visivo prima ancora che gastronomico.

Il successo di questo trend non si limita al semplice gusto, ma affonda le radici in una combinazione di fattori che trasformano un pasto veloce in un’esperienza ricercata. Tutto parte da una sorta di accessibilità sensoriale, dove la cucina non viene propriamente "cotta" ma sapientemente montata; questo approccio permette di giocare con contrasti sofisticati, come la cremosità del burro salato, l’acidità dei sottaceti e la nota tostata del pane, eliminando però lo stress dei tempi e delle tecniche di cottura tradizionali.

A questa facilità d’uso si sposa un’estetica del caos ordinato, capace di rendere la tavola di un Tinned Fish Date Night un vero trionfo visivo. In questo contesto, le lattine aperte si trasformano in piccole sculture pop, incorniciate da erbe fresche, limoni tagliati a vivo e ceramiche artigianali che esaltano il fascino della condivisione. Infine, non manca un’attenzione profonda alla sostenibilità e alla longevità. In un periodo storico così attento alla lotta contro gli sprechi, il pesce in scatola rappresenta una soluzione ideale grazie alla sua lunga conservazione, riuscendo a mantenere intatti sia i valori nutrizionali, come gli Omega-3, sia le proprietà organolettiche che rendono ogni assaggio di alta qualità.

Guerra e culto

È affascinante osservare come la storia delle conserve affondi le sue radici nella pura necessità: nate per sfamare eserciti in marcia, sostenere lunghe spedizioni militari e garantire la sopravvivenza durante i viaggi transoceanici, le lattine erano il simbolo di un pragmatismo che metteva la funzione davanti al piacere. Eppure, oggi assistiamo a una vera e propria gentrificazione della dispensa. Ciò che un tempo era puramente funzionale, un oggetto da nascondere in fondo allo scaffale per le emergenze, è diventato aspirazionale, un feticcio gastronomico da esibire.

Le storiche realtà portoghesi, spagnole e le antiche tonnare italiane stanno vivendo una rinascita che trascende il consumo di massa. Le loro lattine, ormai lontane dai supermercati, hanno conquistato le boutique gastronomiche dove il packaging diventa arte e il pesce un gioiello da esporre. È una trasformazione simbolica che ridefinisce anche il valore economico: oggi una conserva d’autore può competere, per prestigio e prezzo, con un piatto d'alta cucina.

Questa evoluzione segna un cambio di rotta culturale: il concetto di lusso si sta staccando dall’obbligo della “freschezza immediata” o della complessità tecnica ai fornelli. Oggi, il lusso risiede nella curatela, nella capacità di selezionare una specifica annata di sardine, di riconoscere la qualità di un olio d’oliva che ha riposato per mesi con i molluschi.

In definitiva, il Tinned Fish ci insegna che non si tratta davvero di pesce in scatola. Si tratta di una ribellione silenziosa contro la frenesia: la riscoperta che la convivialità può essere racchiusa in pochi centimetri di metallo, pronti a essere svelati, una linguetta alla volta.

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