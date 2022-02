Per l’Ucraina invece le esercitazioni in corso costituirebbero delle «pressioni psicologiche» che fanno parte dell’attuale stato di tensione con la Russia. Gli Stati Uniti sostengono che il governo russo avrebbe già schierato il 70 per cento delle forze necessarie per prendere la capitale ucraina in un solo giorno e avvertono che un’aggressione da parte della Russia potrebbe giungere in qualsiasi momento.