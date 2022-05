È il 93esimo giorno dall’invasione dell’Ucraina. Domani segue le notizie della giornata con un liveblog aggiornato. Clicca qui per vedere le ultime notizie.

Cosa c'è da sapere

Continua la pressione russa in Donbass per circondare la città di Severodonetsk. Zelensky dice nel suo messaggio notturno che i russi vogliono «bruciare la regione».

Gli Stati Uniti sarebbero pronti a consegnare all’Ucraina avanzati sistemi di artiglieria a razzo a lungo raggio.

Nove persone sono morte e altre undici sono state ferite a Kharkiv, bombardata dall’artiglieria per la prima volta in settimane.

11.00 – Chi sta bloccando i porti ucraini?

L’amministrazione locale della città portuale di Odessa dice che i russi hanno disposto centinaia di mine all’ingresso del porto rendendolo completamente inaccessibile al traffico mercantile. La questione è molto delicata, poiché se il porto di Odessa fosse aperto potrebbe esportare una parte significativa delle circa 20 milioni di tonnellate di grano ferme nei suoi magazzini. Queste consegne potrebbero alleviare o addirittura evitare la crisi alimentare che si prospetta a causa della guerra.

Ieri, durante una telefonata con Putin, il presidente del Consiglio Mario Draghi era sembrato riuscire a fare un passo avanti sulla strada dello sblocco dei porti ucraini. Secondo quanto ha riferito in una conferenza stampa, Putin gli avrebbe detto di essere disposto a sospendere gli attacchi dal mare durante le operazioni di sminamento da parte degli ucraini. Ora però, gli ucraini dicono che le mine non sono state disposte da loro come misura difensiva, ma sono parte attiva del blocco navale russo.

10.10 – Un altro video dei cannoni italiani pubblicato dagli ucraini.

10.00 – I cannoni italiani in Ucraina

Le forze armate ucraine hanno pubblicato le prime foto dei cannoni Fh70 donati in numero sconosciuto dall’Italia. Si tratta di un pezzo di artiglieria disegnato negli anni ‘80. Il proiettile che spara è del calibro standard Nato, 155 millimetri, con un raggio di circa 30 chilometri. I cannoni sono stati consegnati nel corso del terzo invio di armi in Ucraina, deciso a metà maggio. Il contenuto della spedizione è stato secretato, come quello delle spedizioni precedenti. Si tratta delle prime “armi pesanti” inviate dall’Italia al paese in guerra.

9.30 – Gli Stati Uniti si preparano ad inviare lanciarazzi multipli in Ucraina

Secondo la Cnn, gli Stati Uniti annunceranno un nuovo invio di armi la prossima settimana. La spedizione includerà un certo numero di lanciarazzi multipli Mlrs, un sistema di artiglieria molto avanzato e costoso. Questi lanciamissili sono dotati di varie tipologie di munizioni. Le più avanzate possono colpire bersagli a centinaia di chilometri di distanza. Con la battaglia nel Donass che si è ormai trasformata in un duello di artiglieria a lungo raggio, questi dispositivi sono tra i più importanti per la difesa ucraina.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1530089381775695872

9.00 – Secondo i principali analisti, ci sono ormai soltanto una decina di chilometri tra il vertice delle due avanzate con cui i russi stanno cercando di circondare la strategica città di Severodonetsk. Alcuni corrispondeni internazionali da Kiev scrivono che il successo di questo attacco ha portato la comunicazione del governo ucraino a diventare molto più pessimistica.

