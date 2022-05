Il presidente ucraino va a Kharkiv mentre poco più a est i russi sono entrati nella strategica città di Severodonetsk. Più tardi Zelensky parlerà al Consiglio europeo che si riunirà alle 16 per discutere il blocco al petrolio russo su cui però non c’è ancora un accordo

Cosa c’è da sapere

Le autorità ucraine dicono che le truppe russe stanno avanzando nel centro di Severodonetsk, la città strategica da settimane al centro dei combattimenti.

Tra poco i leader europei si incontreranno per discutere la possibilità di approvare un embargo al petrolio russo, ma l’opposizione dell’Ungheria rimane un ostacolo.

Durante la riunione ci sarà un collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro dovrebbe iniziare oggi alle 16.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Kharkiv, a poca distanza dal fronte.

12.10 – Zelensky sul fronte

Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato per la prima volta un’area del fronte da quando è iniziata l’invasione russa. Si è trattato anche della prima apparizione del presidente ucraino fuori da Kiev.

11.10 – In Ucraina arrivano gli Harpoon

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha detto che i missili antinave Harpoon spediti dalla Danimarca sono arrivati nel paese. Sono missili con un raggio di circa un centinaio di chilometri e pensati per affondare navi nemiche. Reznikov dice che queste armi saranno utilizzate per colpire le navi da guerra russe che bloccano i porti ucraini sul Mar Nero.

10.25 – Le autorità russe, citate dall’agenzia Ria Novosti, dicono che una forte esplosione si è verificata nella città di Melitopol, un centro nel sud dell’ucraina occupato dalle truppe russe all’inizio dell’esplosione. In un canale Telegram aperto dagli occupanti sono state postate fotografie che mostrano colonne di fumo levarsi in città. Non è chiaro al momento che cosa abbia causato l’esplosione, ma i russi accusano gli ucraini di aver attaccato la città.

9.30 – Il vertice sul petrolio

Per l’Unione europea oggi è arrivato un momento delicato: dopo settimane di anticipazioni e trattative, i leader degli stati membri si incontreranno a Bruxelles per discutere l’embargo sul petrolio russo. Ogni giorno, gli stati membri dell’Unione pagano al regime di Putin centinaia di milioni di euro per acquistare il suo gas e il suo petrolio, contribuendo ad alimentare indirettamente il conflitto in Ucraina.

Da tempo si cerca un accordo per sospendere almeno le acquisizioni di petrolio, ma la freddezza di paesi come Germania e Italia, che dipendono in larga parte da queste importazioni, è la netta contrarierà dell’Ungheria, il più determinato a non imporre prezzi troppo salati alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, hanno impedito che si raggiungesse l’accordo.

Oggi, alle 16, dovrebbe iniziare un nuovo vertice su questo tema. Sulla carta, l’approvazione dell’embargo non è mai sembrata così vicina, con numerosi leader che hanno parlato in modo ottimistico della possibilità di raggiungere un accordo. Ma a poche ore dall’inizio, l’opposizione dell’Ungheria guidata dal primo ministro Viktor Orban sembra ancora intatto.

9.00 – L’assalto a Severodonestk

Dopo giorni di combattimenti e bombardamenti, il governatore ucraino della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, ha detto oggi che le truppe russe stanno avanzando nel centro di Severodonetsk, l’ultima grande città che gli ucraini controllano nella regione.

Severodentsk è al centro dei combattimenti da oltre un mese e mezzo, quando a metà aprile è iniziata la cosiddetta “seconda fase” dell’offensiva russa contro l’Ucraina, che ha visto l’abbandono di Kiev e il concentramento delle truppe russe superstiti nella parte orientale del paese.

Se la città dovesse cadere, i russi potranno dichiarare di aver liberato l’intera regione di Luhansk, che dal 2014 è parzialmente occupata dalle forze militari dei cosiddetti separatisti filo russi.

