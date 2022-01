La Commissione europea ha predisposto una bozza di Dichiarazione dei diritti digitali, che funga da punto di riferimento per la trasformazione digitale in Europa e per i responsabili politici e aziendali in materia di nuove tecnologie.

L’idea alla base è, come si legge nella nota della Commissione, che «i diritti e le libertà sanciti dal quadro giuridico dell'Ue e i valori europei espressi dai principi dovrebbero essere rispettati online come offline».

La bozza è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Ue con l’invito alla sottoscrizione.

La Commissione europea, sottolineando nella nota che «la dichiarazione è radicata nel diritto dell'Ue» e che «si basa sull'esperienza del pilastro europeo dei diritti sociali», ha ricordato che l'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli aveva promosso l'idea dell'accesso a internet come un nuovo diritto umano già nel 2018.

