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Migliaia di persone in fila per l'ultimo saluto a Corrado Augias. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio dove dalle 10 è aperta la Camera Ardente, fino alle 18. Una sua grande foto in bianco e nero è esposta davanti al feretro ricoperto dalla corona di rose rosse portata dalla famiglia.

Dietro, altre due grandi corone: una di margherite gialle e rose rosse da parte del Comune di Roma e l'altra di fiori bianchi da parte del Circolo Mario Mieli. Al fianco, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in fascia tricolore, la moglie dell'intellettuale, Daniela Pasti, la figlia, la giornalista Natalia, e i nipoti. Tra i primi ad arrivare alla Camera ardente, l'ex primo cittadino della Capitale, Walter Veltroni.



«Oggi abbiamo voluto fare questo omaggio grandissimo, da parte dei cittadini, a una personalità straordinaria, un grandissimo intellettuale, un grandissimo uomo di cultura che ha rappresentato una voce importantissima sui grandi temi e anche sui grandi principi della nostra democrazia e della nostra Costituzione», ha detto Gualtieri: «Una voce laica che parlava del dialogo e di confronto. Un giornalista straordinario, un intellettuale che ha evocato e ricordato momenti fondamentali della nostra storia e una persona che incarnava davvero i valori dell'illuminismo, del libero confronto delle idee, del pensiero critico, della libertà di pensiero e in generale i valori umanistici, quelli che mettono al centro l'uomo e i grandi principi universali di democrazia, di libertà, di giustizia. È una voce che ci mancherà tantissimo e il mondo senza di lui sarà un po' più povero». Tra le tante persone che stanno rendendo omaggio ad Augias, anche Gianni Cuperlo, Giovanna Melandri, Stefano Fassina, il sovrintendente del maggio fiorentino ed ex del teatro dell'Opera, Carlo Fuortes, l'ad della Rai, Gianpaolo Rossi, con tre consiglieri del Cda e l'assessore capitolino alla Casa, Tobia Zevi. Tra i giornalisti, il saluto di Riccardo Iacona e Sigfrido Ranucci.

I funerali laici di Corrado Augias si svolgeranno in forma privata ad Acqualoreto, frazione del comune di Baschi (in provincia di Terni), luogo scelto anche per la sepoltura. Sabato prossimo alle 11 si terrà un memoriale pubblico nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'evento sarà un omaggio anche in forma musicale curato dal maestro Nicola Piovani, secondo le indicazioni lasciate dallo stesso Augias, accompagnato da altri interventi in presenza e in video. Lunedì è prevista su La7 una puntata speciale pensata e preparata dallo stesso giornalista prima della scomparsa come ultimo saluto al suo pubblico televisivo.

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