Dopo 46 anni, la Francia sarebbe pronta a collaborare con i magistrati italiani che cercano di provare la verità sulla strage di Ustica (1980, 81 vittime). Una comunicazione ufficiale inviata dall’ambasciata francese alla Procura di Roma potrebbe portare ad una svolta nel procedimento: si annuncia la disponibilità al trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage Ustica. Si tratta anche di documenti del ministero della difesa Transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie della Procura. Inoltre le autorità francesi si dicono disponibili ad assecondare ulteriori richieste. 

Nell'udienza davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale della Capitale, che si terrà mercoledì, i pubblici ministeri potrebbero dunque ritirare la richiesta di archiviazione dell'ultimo procedimento, formulata nei mesi scorsi.

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Su Ustica non c’è segreto di stato. Ma restano troppi segreti

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Rino Formica: «Amato su Ustica? Non è casuale. Meloni vuole chiudere la stagione anti fascista»

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