«Può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no», ha commentato Alessandro Laterza, ad e responsabile della divisione scolastica della casa editrice. Il ministro ha ribattuto che sarebbe «antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua»

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Il manuale di storia per le scuole superiori “Trame del tempo 3”, pubblicato da Laterza, a distanza di oltre un anno è tornato al centro del dibattito dopo che Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Secondo il capo del dicastero le affermazioni contenute sarebbero «del tutto strumentali e inattendibili» e per questo il libro di testo andrebbe ritirato, anche «nell’interesse stesso dell’editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice». Il manuale, ha continuato il ministro, parlando a margine di un incontro con gli alunni della scuola media Goffredo Mameli di Milano, «rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti».

Al ministro ha risposto direttamente l’editore Alessandro Laterza, amministratore delegato e responsabile della divisione scolastica: «Non so per quale motivo questa storia venga ripresa ora, dopo che se ne era abbondantemente dibattuto nell’estate del 2025. Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di auto autocensura. Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no».

Non è la prima volta che si concentra l’attenzione della maggioranza sul manuale di storia. Già un anno e mezzo fa, infatti, ha ricordato l’editore, «c’era stata un’azione intrapresa dal ministro che aveva chiesto all’Aie, cioè all’associazione di categoria alla quale apparteniamo, di intervenire in ragione del codice di autoregolamentazione degli editori scolastici per far sì che questo testo da lui considerato inadeguato venisse sottoposto a verifica».

L’associazione aveva risposto che non era tra le sue finalità quella di «esercitare forme di controllo sui testi pubblicati dagli editori associati» e, ha precisato Laterza, «chiarimmo che non eravamo disponibili a interventi suggeriti o raccomandati dal ministero o da altri perché esiste ancora la libertà di pensiero, di espressione, di insegnamento».

Valditara è tornato a rispondere all’editore sostenendo che «sarebbe antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani».

La vicenda

Il libro in questione è un manuale di storia per il triennio delle superiori che copre un periodo storico molto ampio: dal Medioevo fino ai giorni nostri, quindi – ha ricordato Laterza – «viene maneggiato da ragazzi di quinta, perfettamente in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace».

Il passaggio attaccato dalla maggioranza descrive quello di Giorgia Meloni come un governo che «si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza” del settembre 2024 che contrae significativamente il diritto di manifestare». L’esecutivo, si legge nel manuale, è arrivato «al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo» e Fratelli d’Italia è «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista – come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 “Gioventù meloniana”».

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