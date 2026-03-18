L’atto di conclusione delle indagini è stato notificato ad Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli. Ora è caccia ai complici. Il giallo sulla posizione di Claudio Belgiorno

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La procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha concluso le indagini sul caso di ricatto che ha coinvolto Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale della città toscana. L’avviso di chiusura delle indagini è stato notificato ad Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli per il centrodestra: avrebbe agito per vendetta personale e ora è accusato di revenge porn, diffamazione e tentata violenza privata. Secondo la procura il politico non solo avrebbe diffuso le lettere anonime nei confronti di Cocci – lettere contenenti anche foto intime dell’astro nascente di FdI in Toscana, rintracciate nell’Iphone di Poggianti –, ma avrebbe voluto danneggiare, secondo un preciso piano, la corrente della parlamentare Chiara La Porta.

All'inizio dell'inchiesta le persone coinvolte erano due: oltre a Poggianti, risultava indagato anche Claudio Belgiorno, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Prato, all’epoca perquisito dagli inquirenti. Oggi Belgiorno non compare nell’atto di conclusione indagini. Non è chiaro tuttavia se perché destinatario di una richiesta di archiviazione o perché la sua posizione è stata stralciata per ulteriori accertamenti.

Nel provvedimento dei pm si parla anche di complici, «nei confronti di cui si procede separatamente». E ciò sulla base di alcune rivelazioni contenute nelle lettere anonime contro Cocci, che facevano riferimento sia a massoneria sia ad affari con persone di origine cinese.

Nell’ambito dell’inchiesta, come rivelato da Domani, era stato sentito come persona informata sui fatti anche il parlamentare meloniano Giovanni Donzelli, il quale era tra i destinatari delle delazioni su Cocci e indicato come colui che insieme all’onorevole La Porta avrebbe coperto le condotte del giovane di Fratelli d’Italia. «A differenza di Donzelli, La Porta ha sporto querela manifestando la volontà di perseguire penalmente l'autore o gli autori dei fatti - si legge nell'avviso di conclusione indagini - Ha riferito di temere che l'attacco a Cocci possa essere un tentativo di intimidazione e un tentativo di ostacolo alle battaglie che intraprende nel territorio pratese». Secondo quanto emerso, La Porta avrebbe già presentato querela.

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