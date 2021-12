L’autorità olandese per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni ha segnalato dieci prodotti venduti online perché potenzialmente dannosi per la salute

Una maschera per la notte, diversi braccialetti, tra cui uno per bambini, un ciondolo “quantico” e una collana chiamata "Energy Armor”. Sono alcuni dei dieci prodotti che l'Autorità olandese per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni (Anvs) ha segnalato ufficialmente come oggetti che emettono radiazioni ionizzanti dannose.

Gli oggetti venivano venduti con la promessa di essere in grado di combattere i presunti effetti dannosi del 5G – non confermati dall’Organizzazione mondiale della sanità – attraverso gli ioni negativi in essi contenuti.

L’autorità olandese ha però riscontrato come gli accessori contenessero ceneri vulcaniche, titanio, tormalina, zeolite, germanio e sabbia di monazite, ed elementi radioattivi naturali come uranio e torio. Il livello delle radiazioni emesse dagli oggetti era basso, ma in caso di uso prolungato – ha fatto sapere l’Anvs – possono comunque costituire un pericolo per la salute.

«Questi oggetti sono illegali – ha spiegato l’autorità – non dovrebbero essere né venduti né usati. Sono pericolosi specialmente quelli venduti come protezione per i bambini, esposti a rischi ancora più elevati che gli adulti». Diversi di questi prodotti vengono venduti online, anche su molti siti conosciuti di ecommerce.

L’Anvs ha invitato tutti coloro che avessero già acquistato prodotti del genere a non indossarlo, conservarlo in un luogo sicuro, non gettarlo nella spazzatura e chiedere lo smaltimento a norma di legge. Non rientrano tra i prodotti dannosi i phon per capelli a “ioni negativo”, ritenuti sicuri.

