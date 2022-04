Piercamillo Davigo invece ha scelto il rito ordinario e la prossima udienza sarà il 20 aprile. Imputato per lo stesso reato, per avere rivelato il contenuto dei verbali all’ufficio di presidenza del Csm e al deputato del Movimento 5 stelle, Nicola Morra, l’ex consigliere del Csm si difenderà in un processo a porte aperte.