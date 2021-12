Il capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, Michele di Bari, si è dimesso a seguito di un’inchiesta anti-caporalato in cui è stata indagata la moglie. Per lei la procura di Foggia ha disposto l’obbligo di firma e di dimora.

Michele di Bari, 62 anni, è originario di Mattinata, in provincia di Foggia. È stato viceprefetto dal 2001 e poi prefetto nel 2010. Dal 2012 al 2013 è stato prefetto di Vibo Valentia, di Modena dal 2013 al 2016 e di Reggio Calabria dal 2019. Nal 2019, quando ministro era il leader della Lega Matteo Salvini, è diventato capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, ruolo che ha abbandonato quest’oggi. La ministra Luciana Lamorgese, si legge sul sito del Viminale, ha accettato le sue dimissioni.

Nell’ambito dell’inchiesta che riguarda la moglie – indagine che vede in tutto 16 persone indagate – sono state arrestate cinque persone. Per due di loro è scattata la misura cautelare in carcere, mentre altre tre sono ai domiciliari. Per le 11 restanti, come le la moglie di di Bari, è stato disposto l’obbligo di firma e di dimora.

L'indagine, che ha interessato attività comprese tra luglio e ottobre 2020, ha portato anche a una verifica giudiziaria su oltre dieci aziende agricole riconducibili ad alcuni degli indagati.

Per i sedici le accuse, a vario titolo, sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’indagine, condotta da luglio a ottobre 2020, è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Manfredonia e da quelli del Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Foggia. Gli inquirenti avrebbero scoperto un sistema di sfruttamento ai danni di decine di lavoratori migranti, reclutati per lavorare nelle campagne della Capitanata, e lasciati a vivere in precarie condizioni igienico-sanitarie nella famigerata baraccopoli di Borgo Mezzanone, che ospita circa 2000 persone.

Per dieci aziende agricole, riconducibili ad altrettanti indagati, è stato disposto un controllo. All’interno del sistema criminoso, due persone – un cittadino gambiano di 33 anni e uno senegalese di 32 anni – sarebbero state l’anello di congiunzione tra i braccianti e le aziende agricole.

Gli uomini si sarebbero occupati di raccogliere le somme di denaro che le persone migranti pagavano per ottenere lavoro e trasporto, e di sorvegliare i braccianti agricoli durante il lavoro, impartendo loro anche direttive su come comportarsi in caso di controlli dei carabinieri.

