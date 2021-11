Inizia il processo a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza conosciuta in discoteca nell’estate 2019.

Il giudice dell’udienza preliminare di Tempio Pausania ascolterà la ricostruzione della procura e quella delle difese, poi deciderà se pronunciare una sentenza di non luogo a procedere perché ritiene che non ci siano fatti rilevanti penalmente, oppure disporrà il giudizio nei confronti dei ragazzi.

Solo in questo ultimo caso comincerà il vero e proprio contraddittorio tra le parti, per stabilire le eventuali responsabilità. In caso di rinvio a giudizio, i difensori dei ragazzi hanno fatto sapere che sceglieranno il rito ordinario: questo significa che affronteranno il processo senza formule processuali speciali come il rito abbreviato, che permetterebbe di beneficiare di una riduzione della pena di un terzo (per stupro di gruppo, la pena va dagli 8 ai 14 anni) a patto di rinunciare al dibattimento.

Nella percezione comune, tuttavia, quel che ancora deve avvenire – il processo vero e proprio – sembra già in corso da tempo. Nei due anni di indagini che hanno separato l’udienza preliminare dalla presunta violenza sessuale di gruppo, infatti, sui media sono stati analizzati alcuni dei principali elementi di prova, si sono incrociate testimonianze, sono trapelate carte, video e intercettazioni e hanno preso la parola in pubblico alcuni degli imputati, oltre che lo stesso Beppe Grillo.

Anche se in un’aula di giustizia nessuno ha ancora messo piede, il processo mediatico è in pieno svolgimento. Del resto, gli ingredienti ci sono tutti: un’ipotesi di reato particolarmente odiosa, il figlio di un personaggio pubblico coinvolto, una piccola procura presa d’assalto dai media e buona parte delle prove raccolte già finite in varie forme sulla stampa.

In questo modo, però, le regole del processo si trasformano per tutti: procura, difesa e parti civili. Che sanno di avere un ruolo non solo dentro il processo vero e proprio ma anche fuori.

I ruoli

LaPresse

Il primo a collocare su questo piano il processo è stato Beppe Grillo. Il suo video di attacco ai magistrati, pubblicato il 19 aprile 2021, ha acceso la miccia: «Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale.

Voglio una spiegazione. Perché non li hanno messi in galera o agli arresti domiciliari subito? Perché lui e gli altri tre ragazzi sono stati lasciati liberi per due anni? Li avrei portati in galera io, a calci nel culo!», strillava. Se non sono in carcere, è «perché vi siete resi conto che non è vero niente», ha ripetuto, facendo riferimento a un filmato della serata acquisito dagli investigatori, in cui secondo lui si vedrebbe che il clima era quello di una festa tra adolescenti.

Proprio il video di Grillo, che inscena una difesa mediatica del figlio attaccando la ragazza che lo ha denunciato, mettendo in discussione la sua versione dei fatti e i tempi della denuncia, provoca una conseguenza immediata.

A rispondergli sui media è l’avvocato della giovane parte civile. L’incarico è stato assunto da Giulia Bongiorno, legale e senatrice della Lega, nota per il suo impegno con l’associazione “Doppia difesa” per le donne vittime di violenza e nome che catalizza l’attenzione pubblica.

Una scelta non casuale: oltre che per il curriculum professionale, Bongiorno è anche nota per aver gestito la difesa di numerosi processi mediatici.

È lei a prendere pubblicamente la parola per contrattaccare, definendo quella di Grillo la «tipica strategia difensiva: si riduce in briciole un fatto in modo tale che sembri irrilevante. È una strategia che tende a sostituire i ruoli processuali: le ragazze diventano imputate».

Il cortocircuito, poi, diventa massimo quando il piano del confronto diventa quello politico, con botta e risposta tra parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega.

Il terzo elemento è il ruolo giocato dalla piccola procura di Tempio Pausania: teatro di uno scontro che ha assunto dimensioni nazionali ben oltre i confini di quella che è ancora un’indagine in corso.

Se nella prima fase non trapela nulla, dopo poco iniziano le fughe di notizie. Televisioni e giornali inviano i giornalisti a scandagliare Porto Cervo alla ricerca di testimoni e a cercare colloqui con il procuratore capo Gregorio Capasso, gli investigatori e i magistrati coinvolti nelle indagini.

Con l’aumento della pressione, piano piano emergono i video, le fotografie della serata e le chat tra gli amici in cui commentano i fatti.

Così, a partire dal video di Grillo, l’argine si è rotto e ha iniziato a cedere anche il muro alzato dalle difese dei ragazzi, che avevano provato a coordinare una linea comune fatta di riserbo: in alcune trasmissioni di prima serata interviene anche uno dei giovani indagati, iniziano a circolare differenti versioni della storia.

Intanto, è il covid a rallentare l’indagine e i tempi si dilatano sempre di più, fino a far dimenticare che un processo non si è ancora celebrato. Il clima intorno, però, è quello avvelenato di un’opinione pubblica schierata.

Non a caso, a surriscaldarlo ulteriormente a pochi giorni dall’udienza, viene pubblicata una consulenza medico legale che è trapelata dalla cerchia difensiva della giovane presunta vittima, che si è costituita parte civile.

Redatta da un eminente professore della Sapienza, ipotizza che «in linea puramente teorica non è possibile escludere» che la ragazza abbia assunto «cosiddette droghe da stupro, prima o in associazione con l'alcol».

Segue una disamina degli effetti di questo tipo di droghe, definite «particolarmente insidiose» perché «costituite da liquidi inodori e incolori, facilmente mescolabili alle comuni bevande, anche non alcoliche, senza che la vittima se ne possa accorgere».

Insomma, nel processo a Ciro Grillo entrerebbe anche l’ormai famigerato Ghb, quello del caso Morisi. E poco importa che nella consulenza se ne parli in modo del tutto teorico e che non ci sia alcuna prova dell’utilizzo di questa droga nella notte del presunto stupro.

Nello stesso calderone, però, si mescolano in modo suggestivo video e fotografie di cui tutti parlano ma che non sono stati resi pubblici, scambi via chat che invece sono finiti sulle pagine dei giornali e consulenze di parte che non hanno valore di prova ma sono strumento a sostegno della linea della parte civile.

Il risultato

LaPresse

Trasformare un’indagine che ancora non è diventata un processo in intrattenimento mediatico produce un duplice effetto.

Da un lato si caricano di un peso ingiustificato le spalle del giudice dell’udienza preliminare e poi di quello del dibattimento, se ci sarà.

Il magistrato giudicante decide sulla base del suo convincimento e l’opinione pubblica non ha peso nelle aule di giustizia, tuttavia l’effetto distorsivo sul processo è nei fatti.

A partire dalla conseguenza che il giudice dovrebbe conoscere le prove in dibattimento e attraverso il contraddittorio tra le parti, mentre invece sono già state ampiamente anticipate sui giornali.

Dall’altro c’è l’effetto sulle vittime, che si moltiplicano. Di questo processo, infatti, diventano vittime anche i quattro ragazzi accusati, finiti processati in televisione prima di essere rinviati a giudizio.

Oggi potrebbero incassare una decisione favorevole di non luogo a procedere, che li restituirebbe innocenti agli occhi della giustizia italiana. Non però a quelli dell’opinione pubblica, o almeno di una parte di essa.

E lo stesso vale per la ragazza che ha denunciato lo stupro, di cui si conoscono le confidenze con le amiche, si sono sindacati la tempistica nella denuncia e i sorrisi nelle foto sui social.

Ecco allora la necessità di difendersi non solo nel processo ma anche fuori, e con tutte le armi possibili a partire dalla nomina di un difensore che padroneggi entrambe le dimensioni: perchè l’aula di giustizia si sdoppia quando ci sono di mezzo i media.

Tutto questo era evitabile? Probabilmente no. Il fenomeno della mediatizzazione dei processi è in corso da anni, è un sempreverde che scalda l’audience e in questo caso incrocia due generi: la cronaca e la politica.

Spesso è frutto anche di casualità: non succede in tutti i casi di processi con indagati dal cognome pesante, ma quando succede è impossibile spegnere i riflettori. Che rimangono accesi durante la fase delle indagini preliminari, si affievoliscono nel corso del dibattimento e spesso si spengono del tutto appena pronunciata la sentenza.

