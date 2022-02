La Corte costituzionale ha iniziato alle 10 la camera di consiglio per valutare l'ammissibilità del referendum sull’eutanasia. Terminata intorno alle 12.30, l’esame è proseguito con il referendum sulla cannabis e poi toccherà ai quattro quesiti sulla giustizia.

Nell’attesa, il segretario della Lega, Matteo Salvini e la senatrice e responsabile Giustizia, Giulia Bongiorno, hanno convocato una conferenza stampa davanti al palazzo della Consulta.

«Grazie ai milioni di italiani che ci hanno dato una mano con una firma, oggi dopo trent'anni saranno i cittadini a fare la vera riforma della giustizia e quindi contiamo che arrivino dei sì ai riforma da parte della Consulta e che in primavera il popolo italiano tutto faccia quello che in Parlamento non si è riusciti a fare», ha detto Salvini, anche se in realtà la Lega ha presentato i referendum con le delibere di nove consigli regionali e non con le firme raccolte nel corso dell’estate.

Salvini ha poi ricordato le parole del presidente della Consulta, Giuliano Amato: «Ringrazio il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che ha detto pochi giorni fa “non andiamo a cercare il pelo nell'uovo”, lasciamo che i cittadini si esprimano».

Sul tema è intervenuto anche Marco Cappato, dell'Associazione Luca Coscioni il referendum sul fine vita: «Oggi è il momento di attendere sperando si possa dare una occasione importante per la vita di tanti. Voglio ringraziare quelle persone che hanno scelto di non subire e hanno avuto il coraggio dì lottare. Siamo grati al milione e 240mila cittadini che con le loro firme hanno reso possibile la giornata di oggi e speriamo il voto per gli italiani».

Cosa prevedono gli otto quesiti

Il referendum sulla giustizia è stato promosso dalla inusuale convergenza tra Radicali e Lega.

I quesiti sono sei: quattro riguardano la magistratura, con l’eliminazione della raccolta firme per candidarsi al Consiglio superiore della magistratura; l’introduzione della responsabilità diretta dei magistrati nei giudizi civili; la valutazione delle toghe anche da parte dei componenti laici dell’avvocatura e dell’accademia nei Consigli giudiziari e la separazione delle funzioni tra magistrati requirenti e giudicanti.

Alcuni di questi quesiti sarebbero superati dalla riforma dell’ordinamento giudiziario ora al vaglio della commissione Giustizia della Camera. Un quinto riguarda i limiti della custodia cautelare in carcere, che dovrebbe essere limitata a specifici casi quando viene disposta prima della sentenza.

Il sesto abroga la legge Severino, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna anche solo di primo grado per alcune specifiche ipotesi di reato – in particolare quelle contro la pubblica amministrazione – scatti immediatamente anche la sanzione accessoria dell’incandidabilità alla carica di parlamentare, consigliere e governatore regionale, sindaco e amministratore locale. La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici verrebbe eventualmente irrogata dal giudice al momento della sentenza.

Il referendum della cannabis è quello per cui per cui lo Spid è stato fondamentale: c’è stato un boom di adesioni e in meno di una settimana sono state raccolte le 500mila firme necessarie per la presentazione.

Il referendum propone di depenalizzare la coltivazione della cannabis e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla cannabis. Sul piano amministrativo, propone invece di eliminare la sospensione della patente «destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente». Non vengono modificate, invece, le norme penali nel caso di cessione e vendita. Parallelamente, è presente alla Camera un disegno di legge che modifica lo stesso testo unico riducendo la restrittività delle norme sull’uso personale della cannabis.

Il referendum sul fine vita è stato promosso dall’associazione Luca Coscioni e prevede l’abrogazione parziale del reato di omicidio di persona consenziente, di cui rimarrebbe in piedi solo il caso di omicidio di soggetto consenziente ma minore di età, infermo di mente o se il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o inganno.

Anche in questo caso, la raccolta di firme anche con lo Spid ha permesso il grandissimo afflusso di sottoscrizioni, che hanno raggiunto quota 1,2 milioni.

Parallelamente esiste un disegno di legge alla Camera, che recepisce la cosiddetta sentenza Cappato, la decisione della Corte costituzionale che ha previsto i casi in cui è possibile ricorrere al suicidio assistito. Tuttavia, la Lega si sta apertamente opponendo al ddl, che ora è fermo.

