Altri quattro anni per il procuratore nazionale antimafia. Il consiglio ha votato all’unanimità, ma è servito il rinvio di una settimana dopo al presentazione di un esposto da parte del pm Nino Di Matteo

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Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità la conferma per altri quattro anni di Giovanni Melillo al vertice della Direzione nazionale antimafia.

La pratica è stata approvata dal plenum dopo una breve introduzione del relatore, il laico di centrodestra Felice Giuffrè, e senza alcun intervento da parte dei consiglieri. La relazione, però, ha riassunto una vicenda molto più intricata di come apparsa al momento del voto.

«Il consiglio giudiziario di Roma ha espresso giudizio pienamente favorevole alla conferma, nessun dato ostativo emerge da dati esistenti presso il Csm, nè da ispezioni ministeriali, nessun rilievo critico del Cnf», ha detto Giuffrè. Ha poi affrontato il vero punto problematico della vicenda: sulla pratica «è pervenuto un esposto del dottor Nino Di Matteo, una memoria del dottor Melillo e una richiesta di audizione di Di Matteo in quinta commissione».

Lo scontro Melillo- Di Matteo

Di Matteo, in un esposto anticipato dal Fatto Quotidiano, ha infatti contestato a Melillo il modello organizzativo della Dna e il modo in cui vengono condotte le indagini in particolare del gruppo che indaga sulle stragi, il cosiddetto “gruppo stragi” composto da cinque magistrati tra cui Di Matteo e che dovrebbe essere la cerniera tra le diverse procure che oggi indagano sulle stragi degli anni Novanta. Di Matteo ha contestato una gestione accentrata del lavoro, con scarsa circolazione delle notizie investigative. Una «conoscenza a compartimento stagno», è la definizione di Di Matteo, che ha di fatto denunciato la spaccatura nel gruppo Stragi e un suo essere tenuto all'oscuro di determinate notizie, che ha scritto di aver appreso dalla stampa.

L'esposto, che ha messo in discussione la gestione della Dna da parte di Melillo, è stato depositato in procura generale della Cassazione e presso la settima commissione del Csm (quella che si occupa dell’organizzazione degli uffici giudiziari).

A questo ha risposto Melillo con una lunga memoria depositata proprio presso il Csm, in cui ha inserito il verbale di una riunione in cui erano invitati tutti i magistrati dell’ufficio e durante la quale ha replicato alle accuse di Di Matteo, smentendo le sue affermazioni e parlando anche di pressioni politiche e di una sorta di disegno anche mediatico contro di lui.

Il botta e risposta ha prodotto lo slittamento di una settimana della decisione sulla conferma di Melillo perché tutti i consiglieri potessero prendere visione della documentazione, dopo che il consigliere indipendente Andrea Mirenda lo ha depositato in commissione (prima era nelle mani del solo Comitato di presidenza), annunciando di leggerlo in aula in caso di mancato rinvio della pratica.

Il Csm, dopo il rinvio, ha deciso di procedere per tabulas e senza audire Di Matteo, che pure aveva dato la sua disponibilità.

L’esito

«L’esposto iniziale non è idoneo a incidere sulla valutazione positiva perché non emergono violazioni del progetto organizzativo e quanto riportato nella memoria da Melillo contiene opposte informazioni sul funzionamento del gruppo stragi», ha relazionato il consigliere Giuffrè, «tale questione, di natura interpretativa, potrà tuttavia trovare composizione in altra sede, ma non afferisce alla presente procedura di conferma».

Giuffrè ha anche aggiunto che Di Matteo si sarebbe mosso in modo errato, visto che «il primo esposto non è stato presentato nelle forme previste, perché non è stato inviato nel consiglio giudiziario». E proprio «la scelta di non aver adottato quel canale induce a ritenere che nemmeno l’esponente attribuisse rilevanza diretta alla conferma».

Alla stessa conclusione, Giuffrè è arrivato notando che l’esposto non è stato «nemmeno inviato alla commissione Quinta» che si occupa delle nomine.

Il boomerang

L’esposto di Di Matteo rischia di produrre un effetto boomerang nei confronti del pm, con la possibile apertura di una pratica in Prima commissione per valutare una possibile incompatibilità ambientale e funzionale di Di Matteo in Dna.

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