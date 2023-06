Si conclude oggi il dibattimento del processo di primo grado all’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, imputato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione ai verbali di rivelazioni sulla presunta loggia Ungheria.

Il caso è l’ultimo strascico del caso che ha terremotato il Csm e la procura di Milano. Davigo era imputato insieme al pm milanese Paolo Storari ma, a differenza sua, non ha scelto il rito abbreviato. La volontà dell’ex pm di Mani Pulite era quella di avere un dibattimento pubblico e completo, infatti a Brescia sono sfilati i vertici degli uffici di Milano e i membri del Csm.

La procura di Brescia ha presentato la sua richiesta: un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa e colpevolezza per tutti gli episodi di rivelazione dei verbali – che Davigo ha condiviso con diversi membri del Csm e un deputato, il 5S Nicola Morra – uniti dal vincolo della continuazione.

La rivelazione ritenuta più grave è stata quella a Morra, per la quale è stata chiesta una condanna a 6 mesi, mentre un mese per tutti gli altri episodi contestati.

Parere favorevole alle attenuanti generiche per «l'irreprensibile comportamento processuale che gli va riconosciuto e per aver spiegato con grande chiarezza le ragioni del proprio operato e aver contribuito alla ricostruzione dei fatti».

Secondo la procura, il comportamento del magistrato in pensione non avrebbe evitato «alcun danno», come sosteneva l’imputato, ma solo attivato un «chiacchiericcio» negli uffici.

«Che bisogno c'era di fornire al singolo membro del Csm una mole di informazioni così elevata rispetto all'indagine in corso? Se il tema era la gestione del rapporto su come muoversi per riportare quel procedimento sui binari della legalità, citando l'imputato, che necessità c'era di dare delle trascrizioni e delle registrazioni? Si è scelta una via privata a un problema pubblico», ha detto in aula il pm di Brescia Francesco Milanesi.

E ancora, «Davigo si erge a paladino della giustizia per tutelare la legalità, ma l'unica legalità violata è nel salotto di casa sua» quando ha accettato da Paolo Storari i documenti riservati della procura di Milano, «che poi, dopo un po' di tempo finiscono sui giornali pregiudicando una delicatissima indagine», ha aggiunto l’altro pm, Donato Greco, «E' lo stesso Davigo che determina Storari a commettere il reato, è lui che lo rassicura», dicendo però il falso quando sostiene «che su quegli atti il segreto non è opponibile al Csm. Ci deve essere un interesse del Consiglio, invece Storari lamenta un'inerzia, di cui non c'è traccia se non nelle sue parole, su cui il Csm non ha voce in capitolo».

«Si è individuato una via privata a un percorso pubblico, il Csm è attrezzato per gestire notizie riservate», ha concluso Milanesi.

Nel pomeriggio interverranno i difensori della parte civile, l’ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita, il cui nome compariva nei verbali e che è parte offesa di calunnia per le dichiarazioni di Amara contenute nei verbali (riconosciute come false dalle procure di Perugia e Milano).

Infine toccherà alle difese di Davigo, che esporranno la loro versione dei fatti con richiesta di assoluzione. La sentenza è attesa in serata.

Per la stessa imputazione, ma con rivelazione solo a Davigo, Storari è stato assolto con la motivazione di ignoranza di legge extrapenale. Il pm, infatti, era stato convinto dalle parole di Davigo che a un consigliere Csm non fosse opponibile il segreto d’ufficio.

© Riproduzione riservata