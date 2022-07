Il vicepresidente del Csm è stato ascoltato come testimone nel processo per rivelazione di segreto d’ufficio a carico dell’ex membro del Csm, Piercamillo Davigo, e ha raccontato la sua versione dei fatti

Proprio come voleva l’imputato, Piercamillo Davigo, il processo a suo carico per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione ai verbali di Amara sta aggiungendo nuovi tasselli ad una storia ancora non del tutto risolta.

Tra testimoni, è stato ascoltato anche il vicepresidente del Csm, David Ermini, che ha risposto alle domande in relazione a quando fosse stato messo a conoscenza dell’esistenza della presunta Loggia Ungheria e cosa ne abbia fatto dei verbali che gli erano stati consegnati.

Il processo

Il magistrato in pensione è imputato per rivelazione di segreto d’ufficio, per aver diffuso in modo «informale e senza alcuna ragione ufficiale» i verbali del legale esterno di Eni, Pietro Amara, in cui raccontava dell’esistenza della presunta loggia Ungheria. Con la divulgazione del loro contenuto all’ufficio di presidenza del Csm e al presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, Davigo avrebbe violato i doveri legati alle sue funzioni e «abusato delle sue qualità», si legge nel capo di imputazione.

Dello stesso reato era imputato anche il pm milanese Paolo Storari, che materialmente era in possesso dei verbali e ne ha consegnato una copia word a Davigo, perchè preoccupato di quella che riteneva una inerzia della procura di Milano nello svolgere le indagini.

Le due posizioni, però, sono state separate perchè Storari ha scelto il rito abbreviato: il suo processo si è concluso con l’assoluzione motivata con «l’ignoranza scusabile di norma extrapenale» (Storari riteneva di non violare il segreto d’ufficio rivelando il contenuto dei verbali a un membro del Csm), ma la procura ha impugnato la decisione.

Anche Storari è già stato ascoltato nel processo a Davigo e ha raccontato la sua versione dei fatti sia sui veleni dentro la procura di Milano che su come si siano svolti i fatti legati ai verbali di Amara.

La verità di Ermini

Il vicepresidente del Csm ha confermato con le sue parole come è entrato a conoscenza dell’esistenza della loggia Ungheria.

Avvenne il 4 marzo 2020, a margine di una riunione del Csm: «Davigo mi chiamò, mi chiese se ero disponibile ad incontrarlo, mi chiese di seguirlo in cortile lasciando i telefonini in stanza perchè si trattava di una cosa delicata. Mi raccontò che a Milano c'erano state le dichiarazioni di tale Amara che parlava di un'associazione massonica coinvolgeva una serie di personalità e che l'indagine andava a rilento. Al di là dei nomi che fece, lui era molto deciso sul fatto che io dovessi avvisare il presidente della Repubblica perchè a questa presunta loggia erano legate forze di polizia», ha detto ai giudici di Brescia.

Ermini ha aggiunto che Davigo gli disse anche che nella loggia «c'erano due consiglieri in carica del Csm, Sebastiano Ardita e Marco Mancinetti, un ex ministro, qualche magistrato ed ex rappresentati di Confindustria. Vidi che era molto convinto del fatto che il presidente dovesse sapere che c'erano questi rappresentati di forze armate tra gli iscritti alla loggia. Si raccomandò di non portare i telefonini per evitare intercettazioni illegali da parte di forze di polizia coinvolte».

Ermini ha aggiunto di aver parlato con il presidente Mattarella di ciò che aveva saputo ma ha anche detto che il colloquio è tutt’ora riservato e non divulgabile, quindi si è limitato a dire che «avevo già in animo di andare dal Presidente e quando andai da lui avevo da dirgli tane altre cose e gli riferrii anche quello che mi aveva detto Davigo» e «Mattarella non fece alcun commento».

La distruzione dei verbali

Ermini ha anche spiegato la sua versione dei fatti sul perchè distrusse la versione cartacea dei verbali che Davigo gli aveva consegnato qualche giorno dopo il primo incontro. «Ritenni quella di Davigo una confidenza. Lui mi lasciò i verbali e io li cestinai perchè al Csm non possiamo avere atti che non siano formali. La cosa doveva rimanere segreta, perché se qualche consigliere fosse rimasto coinvolto non era opportuno».

Le carte, infatti, sarebbero state «non utilizzabili e non firmati, alcuni con intestazione, altri senza. Non era una cosa ufficiale».

Come aveva spiegato Storari, Davigo aveva la copia word dei verbali che lui stesso aveva scaricato dal suo pc in procura a Milano, quindi senza intestazioni ufficiali.

A giustificazione dell’inerzia dell’ufficio di presidenza, Ermini ha spiegato che i verbali erano inutilizzabili per promuovere atti formali: «Davigo mi disse che sotto l'aspetto giurisdizionale se ne sarebbe occupato il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, mentre dal punto di vista amministrativo ce ne saremmo dovuti occupare noi al Csm ma in quelle condizioni non potevamo fare niente. Lui lo sapeva benissimo, come lo sapevo

io».

Secondo Ermini, il fatto di sapere che Salvi era stato attivato era sufficiente e soprattutto era convinto che, nel contesto in cui stava operando il Csm, non si potesse assolutamente procedere con documenti non formali. «Nelle condizioni in cui abbiamo vissuto in questi anni, una velina non firmata con dichiarazioni dubbie non la posso accettare».

In sintesi, la tesi di Ermini è che Davigo gli avrebbe fatto una confidenza personale raccontandogli dei verbali, senza aspettarsi che lui facesse concretamente qualcosa, anche perchè in quel senso era già informato Salvi, che in quanto pg di Cassazione aveva potere di intervenire sui procuratori della Repubblica. L’intento di Davigo, su richiesta di Storari, era infatti quello di sollecitare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato i fatti della loggia Ungheria a cui la procura di Milano non aveva proceduto. «Non fu mai pronunciato il Comitato di presidenza. Tutti e due eravamo d'accordo che se ne dovesse occupare il procuratore generale».

Non volevo fare il megafono

«Quei verbali li ho distrutti. Erano non utilizzabili, non firmati ed erano arrivati in modo non ufficiale. Mica potevo diventare il megafono di Amara. Mi volevo liberare di una cosa che o era piena di calunnie oppure era una rivelazione di un'indagine in corso», ha spiegato Ermini ai magistrati che insistevano sul perchè della distruzione dei verbali.

Ermini ha raccontato cosa successe dopo che i verbali divennero comunque pubblici perchè il togato Nino Di Matteo ne parlò davanti al plenum del Csm, dopo averli ricevuti in forma anonima.

«Nino Di Matteo mi chiese di prendere la parola all'inizio del plenum perchè aveva ricevuto plico anonimo con i verbali di Amara. Lui prese la parola e lo comunicò al plenum, precisando che si era già rivolto all'autorità giudiziaria di Perugia e di averne già parlato con il procuratore Raffaele Cantone. Così indissi una riunione informale di tutti i consiglieri. Ne parlai anche con Ardita, lui non voleva partecipare ma alla fine lo convinsi, venne in riunione e parlò in modo molto accorato. Ardita si lamentava del fatto che fossero dichiarazioni calunniose nei suoi confronti e che alcuni colleghi gli avevano tolto il saluto. Si sentiva molto colpito. Seppi in quella sede che della cosa erano al corrente anche altri consiglieri del Csm. Qualcuno era stato informato a voce, altri avevano una copia degli atti e li avevano letti».

Ardita, nel processo a carico di Davigo, è costituito parte civile.

Le dichiarazioni di Davigo

Alla fine dell’udienza è intervenuto anche l’imputato Davigo, che ha voluto rendere dichiarazioni volontarie per puntualizzare alcuni aspetti.

Ha spiegato perchè non volle formalizzare gli atti: «La cosa più facile per me sarebbe stata fare una nota di servizio e consegnarla, ma questa, anche quando viene protocollata, viene vista da quella struttura, che questa presidenza ha ritenuto non molto affidabile», ha detto, riferendosi al Csm e alla fuga di notizie che c’era stata nel 2019 in merito al caso Palamara.

«Il Comitato di presidenza non si fidava della struttura amministrativa del consiglio e che il plico venisse visto solo dai consiglieri», ma anche da persone esterne, ha detto, adducendo questa come una delle ragioni per cui non formalizzò direttamente la denuncia di Storari per inerzia della procura di Milano.

Inoltre, ha aggiunto di non averla formalizzata per non compromettere le indagini: «Quando Storari arriva da me io ricevo una notizia criminis. Io sono pubblico ufficiale e ho l'obbligo di denunciare e lo feci con il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi. Io dovevo comunque segnalarlo in modo che non potesse arrecare danno alle indagini. La mia finalità principale era che quel processo tornasse su binari di legalità».

La prossima udienza si svolgerà il 13 di ottobre e verranno sentiti altri membri del Csm e la ex segretaria di Davigo, Marcella Contraffatto.

Intanto, la vicenda sta assumendo contorni sempre più ampi, ma con il merito di far sentire con la voce dei protagonisti quel che accadde intorno ai verbali della loggia Ungheria, inchiesta che è ancora in corso ma che – dopo il clamore mediatico – quasi nulla ha prodotto dal punto di vista giudiziario.

