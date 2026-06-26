Depositate tre richieste di apertura pratica, per modificare la delibera che tanto ha fatto discutere sia la magistratura che la politica. Tra i distretti indicati come a maggior mafiosità ai fini di dare precedenza di nomina a chi ha esperienza di antimafia, ci sono solo uffici del sud Italia

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Il Csm potrebbe tornare sui suoi passi in merito alla delibera della Quinta commissione che individuava – ai fini delle nomine – le procure distrettuali operanti in aree caratterizzate da alta densità mafiosa.

Le iniziative in proposito sono state numerose, dopo che anche la politica – Pd e M5S in particolare – si è attivata per chiedere un ripensamento da parte del Consiglio su una indicazione sì tecnica, ma che rischierebbe di mandare un segnale di abbassamento dell’attenzione sul fenomeno mafioso, in particolare al nord.

Per questo il laico di Italia Viva, Ernesto Carbone, ha fatto richiesta di apertura pratica finalizzata a sollecitare la correzione del testo, includendo fra le procure distrettuali anche quelle del Nord. «Non includere le procure del Nord Italia fra quelle operanti in aree caratterizzate da alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rappresenta un errore macroscopico e un totale travisamento della realtà oggettiva» e «proprio nelle aree economicamente più sviluppate, che ancora oggi sono situate al Nord, c'è maggior rischio di infiltrazioni criminali, laddove si concentrano capitali, infrastrutture, grandi opere pubbliche, servizi di ogni natura».

Sollecitazione simile è arrivata anche dai laici di centrodestra, con le consigliere Claudia Eccher e Isabella Bertolini che hanno chiesto l’apertura di una pratica «finalizzata alla revoca in autotutela della delibera e a una nuova valutazione dei criteri adottati, affinchè la fotografia del fenomeno mafioso sia più completa e aderente alla realtà del Paese».

i togati

Sul fronte dei togati, anche i consiglieri di Magistratura indipendente hanno depositato una richiesta per svolgere ulteriori approfondimenti sulla delibera in Quinta commissione. «Preso atto della delibera del 12 giugno che ha stabilito i criteri per individuare gli uffici distrettuali situati in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso» si chiede «l'apertura di una pratica per favorire ulteriori approfondimenti al fine di valutare eventuali modifiche al Testo Unico della dirigenza giudiziaria e/o alla delibera finalizzate ad una più adeguata valorizzazione della esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso».

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