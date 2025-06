La lente della Cassazione si è posata sul decreto Sicurezza – legge da nemmeno un mese dopo le polemiche sulla sua conversione in dl – sollevando critiche sia di merito che di metodo.

La relazione sul testo porta la firma dell’Ufficio del Massimario, che si occupa di redigere studi anche sulle novità legislative che potranno in futuro arrivare davanti ai giudici di legittimità.

Si tratta di «una base di analisi», viene spiegato da un magistrato di Cassazione, «orientativa e a prima lettura». Di conseguenza «non costituisce un orientamento per le decisioni future», viene specificato. Tuttavia si tratta di uno strumento per i magistrati per orientarsi rispetto alla nuova normativa, con riferimenti anche alle posizioni della dottrina.

Nel documento di 129 pagine, pubblicato qualche giorno fa, emergono dubbi sulla costituzionalità del testo oltre che sul contenuto di alcune previsioni.

Dubbi di costituzionalità

Sul fronte del metodo, i giudici della Cassazione hanno sposato il parere già messo nero su bianco dai giuristi: la trasformazione del disegno di legge in decreto legge manca del requisito della «necessità e urgenza» previsto dalla Costituzione, inoltre il testo ha un contenuto «disomogeneo» che è considerato dalla dottrina un indicatore tipico della mancanza di urgenza di un provvedimento.

Mancherebbero dunque «i presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza» e questa peculiare tecnica approvativa è stata utilizzata solo due volte in passato, in entrambi i casi censurata dai costituzionalisti, e mai in materia penale.

La relazione cita l’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale che aveva criticato «oltreché il merito delle scelte massimamente punitive compiute dal legislatore d’urgenza anzitutto il metodo, consistito nell’anomalo ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penale», «creando un precedente che potrebbe alimentare una prassi che svilisce il ruolo del parlamento».

Il merito

Nell’analisi articolo per articolo, i giudici hanno messo in luce tutti gli aspetti più critici. In particolare, profili di incostituzionalità vengono individuati nella nuova norma che prevede il reato di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo», perché «anticipa la soglia di punibilità, tanto che alcuni commentatori hanno fatto riferimento ad una fattispecie di reato di sospetto» che «intende incriminare attività remotamente preparatorie». Il contrasto quindi potrebbe essere con i principi di legalità e offensività.

«È stato anche sottolineato che la nuova fattispecie intende criminalizzare la “mera detenzione di una tipologia di testi scritti”, tanto che nella realtà potrebbe essere difficile discernere le ipotesi in cui tale detenzione sia finalizzata al compimento di azioni di terrorismo rispetto a quelle in cui i testi siano “detenuti per i motivi più disparati di studio, collezionismo, curiosità».

Anche rispetto al reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui» i giudici hanno notato che ci sono rischi di tenuta costituzionale della norma, perchè il diritto all’abitazione rientra tra i «diritti inviolabili».

Quanto alle modifiche alle circostanze aggravanti comuni legate ai luoghi in cui i fatti sono commessi, i giudici hanno fatto proprio il parere dei professori di diritto penale sollevando dubbi di «ragionevolezza» perché «applicabile a tutti i reati, senza che vi sia “alcun nesso tra un ‘qualsiasi’ reato e uno degli specifici luoghi indicati».

Il carcere

Anche i reati che riguardano la vita carceraria, in particolare quello di resistenza passiva, hanno sollevato aspetti problematici. I giudici hanno citato la dottrina che ha parlato di «logica securitaria e utilizzo in chiave simbolica del diritto penale», «valorizzando un delitto d’opinione del quale la dottrina da tempo rileva i problemi di legittimità costituzionale, in relazione non solo alla libertà di manifestazione del pensiero ma anche al principio di determinatezza», oltre che di «punzione di condotte di pericolo astratto e di criminalizzazione del dissenso».

Cannabis light

Anche il fatto che la vendita della cannabis light sia diventata reato è considerato un aspetto di dubbia costituzionalità.

«Nel settore economico sviluppatosi nel nostro Paese attorno alla coltivazione della canapa agroindustriale all’indomani della legge n. 242 del 2016, le infiorescenze rappresentano la gran parte del mercato di riferimento», notano i giudici, sicché «l’averne vietato ex abrupto la coltivazione», «in assenza della dimostrazione scientifica che l’uso dei prodotti derivanti da piante di canapa possa provocare effetti psicotropi o nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili e condivisi, potrebbe confliggere con principi di rango costituzionale». Sarebbe leso, anzitutto, il «principio di affidamento del privato» e anche quello di «offensività».

Un conflitto inoltre potrebbe crearsi anche rispetto al diritto dell’Unione «perché sembra impedire la libera circolazione di una merce all’interno dell’Unione in maniera non proporzionale, in spregio al principio del mutuo riconoscimento».

© Riproduzione riservata