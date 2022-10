Care lettrici, cari lettori

la presidente del Consiglio incaricata, Giorgia Meloni, ha presentato la lista dei ministri al Quirinale. Come da previsioni, è arrivata la conferma del nome forte che lei ha sempre immaginato per via Arenula: l’ex magistrato Carlo Nordio, di cui ho fatto un ritratto prima della sua elezione, è il nuovo guardasigilli.

L’incarico non sarà semplice, e Nordio più di tutti sconta il fatto che il suo nome rischia di essere molto divisivo all’interno della magistratura.

Ogni ministro si giudica, però, dalle scelte compiute e servirà aspettare qualche settimana. Intanto, vale ricordare che Nordio è un convinto sostenitore della separazione delle carriere in magistratura e da tempo sostiene che i poteri dei pubblici ministeri (ruolo che anche lui ha ricoperto per quarant’anni) vadano ridimensionati.

Nel frattempo, torna ad affacciarsi anche la questione Csm: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe sollecitato la nomina dei laici al più presto e il totonomine è in corso, di cui trovate un retroscena.

Infine, questo è il fine settimana della manifestazione “Parole di Giustizia”, organizzata dal 21 al 23 ottobre a Urbino, Pesaro e Fano dall’Università di Urbino, in particolare dal Dipartimento di Giurisprudenza, insieme con l’Associazione Borrè e Magistratura democratica. Il senso dell’iniziativa è stato raccontato su questa newsletter dal magistrato Riccardo De Vito, per chi fosse interessato oggi alle 18.15 il professor Glauco Giostra, l’ex procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati e io abbiamo discusso di processo mediatico.

Dal punto di vista delle analisi, la newsletter di oggi torna sul tema del diritto del lavoro, con una analisi firmata dal consigliere Inail, Cesare Damiano, e dalla professoressa Maria Giannone sulle nuove norme per lo smartworking.

Conclusioni del congresso Anm

Si è concluso domenica 16 ottobre il congresso dell’Associazione nazionale magistrati. L’occasione è stata importante, anche senza un governo e un ministro della Giustizia insediati a cui indirizzare un messaggio istituzionale.

Anche alla luce della relazione del presidente, Giuseppe Santalucia (pubblicato in estratto anche in questa newsletter) – che ha ricordato la difficoltà di questi anni davanti alla crisi della magistratura e le risposte che l’Anm ha dato per una autoriforma della categoria, anche davanti ai cittadini - le priorità ricordate dal sindacato delle toghe sono chiare.

Sul fronte delle necessità operative, si sono sottolineate le «precarie condizioni» dell'edilizia giudiziaria e conseguente disagio degli operatori della giustizia» e la carenza negli organici, sempre più drammatica nel corso degli ultimi anni, con conseguente rallentamento dei processi.

Sul piano politico nella sua relazione il segretario generale, Salvatore Casciaro, ha elencato la contrarietà dell’Anm all’«istituzione dell'Alta Corte per giudicare sui procedimenti disciplinari e sulle nomine contestate, la separazione delle carriere, il frazionamento (o lo smembramento) del Consiglio superiore, l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'introduzione di forme di responsabilità diretta dei giudici, il sorteggio per l'individuazione dei componenti del Csm». Iniziative, queste, che – se introdotte «determinerebbero lo stravolgimento dell'attuale assetto costituzionale dell'ordine giudiziario» e che «dovranno essere contrastate dall'azione unitaria della magistratura associata».

In chiusura dei lavori congressuali, è stata approvata una mozione finale che qui si può leggere per intero.

Al congresso è intervenuto anche David Ermini, vicepresidente uscente del Csm, il quale si è detto «certo che la prossima consiliatura saprà valorizzare al meglio il proprio ruolo e portare a compimento l'opera di rinnovamento cui questo Consiglio ha, con grande fatica, dato inizio», riferendosi agli scandali che nel corso degli ultimi anni hanno terremotato la magistratura.

Ha poi direttamente posto un tema al prossimo esecutivo: considerando i magistrati annualmente in uscita e il fatto che ai prossimi vincitori di concorso saranno conferite le funzioni non prima dell'estate del 2024, «si arriverà presto a una scopertura di oltre il 20 per cento, circa 2.000 unità in meno, il doppio rispetto al 2019» e «Il nuovo governo dovrà seriamente porsi la questione degli organici».

Edilizia giudiziaria

Nel corridoio antistante l’aula in cui si è svolto il congresso dell’Anm a Roma, era esposta una galleria fotografica dello stato in cui versano i tribunali italiani.

Il tema è al centro del dibattito sia della magistratura dell’avvocatura e il dossier fotografico bene illustra la situazione, che si è aggravata nel corso delle ultime settimane con il crollo del tetto della Cancelleria dell’Ufficio Gip del Tribunale di Catania, quello di una scaffalatura nell'aula Magna della Corte d'Appello di Bari e di parte del rivestimento esterno del Palazzo minorile di Venezia.

Questo è il dossier fotografico realizzato dall’Anm, in cui è possibile anche muoversi su una mappa digitale per individuare le sedi. E’ la rappresentazione plastica della prima vera emergenza che il nuovo ministro dovrà affrontare.

Caso Amara: le ragioni dell’archiviazione di Perugia

La vicenda legata alla presunta Loggia Ungheria non è ancora finita. La procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha sì depositato richiesta di archiviazione, ma l’atto contiene molti dettagli utili a ricostruire il fatto che non tutte le accuse del faccendiere Piero Amara siano inventate.

In particolare, veri o verosimili appaiono anche i resoconti di Amara in merito a cene e incontri che Amara ha avuto per provare a favorire le carriere e le promozioni di magistrati di peso. In primis quella di Carlo Capristo, poi promosso dal Csm procuratore a Taranto grazie anche (secondo le accuse) all’iperattivismo di un sodale di Amara, il poliziotto Filippo Paradiso.

Alcune accuse dell’avvocato sarebbero però del tutto false. In primis, quelle contro l’allora consigliere del Csm Sebastiano Ardita, che sarebbe stato un affiliato e che l’ex avvocato esterno dell’Eni avrebbe conosciuto a una cena nella sede dell’Opco (un centro studi siciliano creato da Tinebra).

Emiliano Fittipaldi, che ha curato l’inchiesta, ha raccontato anche che Piero Amara ha parlato ai pm di Perugia di come l’ex procuratore di Caltanissetta, Tinebra, avrebbe sabotato i processi per le stragi del ‘92 e del ‘93 per fare un piacere al governo Berlusconi.

Ferri si difende davanti al Csm

L’ex deputato e magistrato Cosimo Ferri è comparso davanti alla sezione disciplinare del Csm, per rispondere dell’accusa di comportamento «gravemente scorretto» nei confronti dei magistrati della Cassazione che condannarono Berlusconi nel processo Mediaset. A fine 2013, infatti, Ferri accompagnò da Berlusconi il giudice Amedeo Franco, che intendeva prendere le distanze dalla sentenza e definiva i suoi colleghi un «un plotone di esecuzione».

Ferri ha detto di essere «innocente» e ha detto di non capire la ragione del procedimento disciplinare, visto che all’epoca era sottosegretario alla Giustizia e non esercitava funzioni giudiziarie ma ricopriva un ruolo politico. Ha detto di non sapere cosa Franco volesse dire a Berlusconi e «non ho fatto nè ho condiviso nessun commento negativo su alcun magistrato».

L'ex sottosegretario non sapeva nemmeno che quelle conversazioni venivano registrate (l'audio è stato poi depositato dalla difesa di Berlusconi nel procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro l'Italia), Ferri ha anche detto che ritiene «politica» la natura del procedimento disciplinare nei suoi confronti, visto che tra i membri della sezione disciplinare c'è Giuseppe Cascini, che «da segretario dell'Anm ha più volte attaccato Berlusconi».

I nuovi parametri forensi

Il Consiglio Nazionale Forense ha completato la procedura di aggiornamento dei parametri forensi (qui tutte le tabelle), che sono stati approvati da parte dei Ministero e hanno ricevuto parere positivo sia del Consiglio di Stato che della Ragioneri generale, oltre a quello delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Entreranno in vigore il 23 ottobre 2022.

Le novità sono significative, perchè sono stati riempiti alcuni vuoti, con nuove voci non regolamentate prima.

In particolare, si riduce il margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi;

si prevedono incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie;

è prevista una penalità sui compensi per le liti temerarie;

sono state varate nuove tabelle per le procedure concorsuali;

è prevista una quantificazione della tariffa oraria (il parametro indicativo va da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora);

sono state riviste le tariffe per i giudizi penali e amministrativi;

è stata prevista una sola percentuale del 50 per cento per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi di parametro.

La Lega chiede un garante della polizia penitenziaria

Nella fase precedente all’inizio delle fase più operativa di governo, ogni partito esprime i suoi desiderata non solo sui nomi dei ministri, ma anche delle misure da adottare.

Interessante è una proposta della Lega in materia di carcere, pubblicata in una nota, che chiede l’istituzione di un garante per la polizia penitenziare, da affiancare a quello dei detenuti. «Al di là del nome del ministro, la Lega avrà certamente un ruolo nel dicastero della Giustizia guidato dal centrodestra. Tra i primi dossier da affrontare, anche alla luce dell'arresto del garante dei detenuti del Comune di Napoli, la necessità di un garante per le donne e gli uomini in divisa che lavorano nelle carceri italiane, troppo spesso in condizioni inaccettabili».

Le riforme Cartabia in Gazzetta ufficiale

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi delle riforme del processo civile, penale e sull'Ufficio per il processo.

