Il governo ha depositato un emendamento per modificare la norma anti-rave approvata nel decreto legge del 21 ottobre.

Il testo arrivato in commissione Giustizia al Senato riscrive la norma prevedendo che il reato venga commesso da «chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o ad altro scopo di intrattenimento»; scompare il limite del numero di persone superiore a 50, ma la pena scatta «quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o della incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi».

In questo modo si circoscrivono i casi, eliminando la possibilità che nella norma capestro finiscano anche manifestazioni, occupazioni o scioperi di fabbrica.

Tuttavia, a non cambiare è la pena, che resta della «reclusione da 3 a 6 anni» e rimane anche la multa da mille a 10mila euro e la confisca «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto».

Con una pena così alta, quindi, gli inquirenti potranno utilizzare lo strumento delle intercettazioni, che era stato criticato anche da Forza Italia perchè considerato eccessivo per un reato di questo tipo.

Inoltre, con una pena base così alta, anche un incensurato dovrà ottenere le attenuanti generiche per vedersi concessa la sospensione condizionale della pena.

L’intervento di Nordio

La riformulazione del testo si deve al ministero della Giustizia, mentre la prima stesura era stata fatta dal ministero dell’Interno.

Carlo Nordio, dunque, soppianta Matteo Piantedosi e interviene con alcune modifiche al testo, che vanno nella direzione di alcune delle critiche ricevute ma mantengono la severità della pena.

La norma diventa l’articolo 633 bis (prima era il 634) e così acquista un legame più forte con il reato che prima si applicava in questi casi, ovvero quello di invasione di terreni o edifici, previsto all’articolo 633.

Nella riformulazione, il reato scatta solo per gli organizzatori o i promotori del rave party, escludendo quindi da questa fattispecie chi semplicemente vi partecipa.

Quanto al tipo di evento da considerarsi illegale, il riferimento è all’invasione di terreni o edifici altrui per realizzare un raduno «musicale o ad altro scopo di intrattenimento»: viene quindi circoscritto il tipo di evento.

Rimane però un reato di pericolo, perchè il reato scatta non solo per l’organizzazione di un evento di questo tipo, ma «quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o della incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi».

Tradotto: il rave party è illegale perchè avviene in un luogo di proprietà altrui e ne deriva pericolo concreto (quindi non puramente teorico) per chi ne partecipa, per ragioni di tipo sanitario e igenico, oppure perchè si teme lo spaccio di droga. Basta quindi che uno solo di questi pericoli si verifichi perchè il reato sia ipotizzabile.

Questa modifica ha eliminato la nozione di «ordine pubblico», che era stato considerato tra gli elementi che più rimandavano alla disciplina fascista. La riformulazione elimina anche il vincolo sul numero di partecipanti, prevedendo che il numero di persone rilevi solo come ulteriore elemento che causa pericolo.

A non cambiare, però, è la pena, con la previsione anche di multa e sequestro degli strumenti: la reclusione rimane da 3 a 6 anni, quindi scattano le intercettazioni ed è più complicato ottenere la sospensione condizionale della pena anche per gli incensurati.

