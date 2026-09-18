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«Il disposition time nel settore penale si riduce del 38,8 per cento rispetto al 2019, oltre tredici punti percentuali in più rispetto al target del 25 per cento previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza», si legge in una nota del ministero della Giustizia.

La durata complessiva stimata nei tre gradi di giudizio passa così da 1.398 giorni nel 2019 a 856 giorni nel primo semestre del 2026 e i dati consolidati al 30 giugno 2026 confermano il pieno conseguimento e il superamento degli obiettivi del Pnrr.

Nello specifico, la diminuzione dei tempi è di: -23,5 per cento nei Tribunali, -42,5 per cento nelle Corti di appello e -56,1 per cento in Corte di cassazione. Proprio la Cassazione raggiunge una durata media di 73 giorni, il valore più basso dell'intero periodo considerato.

Rispetto al 2019, le pendenze penali diminuiscono del 30,5 per cento nei Tribunali, del 45,6 per cento nelle Corti di appello e del 55 per cento in Corte di cassazione. Complessivamente, i procedimenti pendenti nei tre gradi di giudizio passano da oltre 1,44 milioni nel 2019 a circa 955mila al 30 giugno 2026, con una riduzione del 33,7%.

Il disposition time penale migliora rispetto al 2019 nel 79,3 per cento delle Corti di appello, 23 sedi su 29, e nel 74,3 per cento dei Tribunali, 104 sedi su 140. Oltre la metà dei Tribunali supera il target di riduzione del 25 per cento e 41 uffici registrano una diminuzione superiore al 40 per cento.

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