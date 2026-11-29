Il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati ha risposto in merito alla mozione votata all’unanimità contro il rischio di processi mediatici, come quello della procura di Caltanissetta che ha coinvolto l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro

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«Ci preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo. Le inchieste invece devono essere fatte nelle procure, con le forze dell’ordine. I processi si fanno nei tribunali, e non possiamo aver paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti, finché sono indagini, finché sono attività giudiziaria doverosa».

Sono le parole del segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, rispondendo in merito alla mozione votata all’unanimità contro il rischio di processi mediatici, come quanto accaduto per la recente inchiesta della procura di Caltanissetta sui depistaggi delle stragi del 1992, che ha coinvolto anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, e la necessità del rifiuto di ogni protagonismo da parte dei magistrati.

I magistrati, ha continuato Maruotti, sono «tutti consapevoli dei pericoli e del potere enorme» che esercitano sulle vite dei singoli, «ho la sensazione che altri non abbiano questa percezione dall’esterno». Per questo, ha aggiunto ci sarà uno sforzo maggiore per «far comprender che ne abbiamo piena consapevolezza».

Il segretario generale ha ringraziato e apprezzato i politici che hanno partecipato al congresso dell’associazione e che hanno dialogato con i magistrati. Ma non ha nascosto «il rammarico per un’assenza importante», quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Siamo sicuri che il dialogo ci sarà a 360 gradi perché, senza il dialogo, il tessuto istituzionale si lacererà, noi vogliamo ricomporlo», ha detto a margine del congresso a Napoli, «completamente aperto alla società civile, ai temi che riguardano i cittadini, alle questioni che intrecciano il nostro lavoro, ma che si riflettono sulla vita di tutti».

Sulla vicenda che ha coinvolto Gianni De Gennaro, Maruotti ha ricordato che «non per la prima volta nella storia di questo Paese, vede apparentemente su due fronti opposti due uffici giudiziari diversi: non è così». Da un lato, l’inchiesta che riguarda i depistaggi, dall’altro quella sul suicidio dell’ex capo della Polizia. «Ognuno indaga e procede in base alle proprie competenze territoriali e funzionali. Questo bisogna averlo chiaro», ha continuato, precisando che non c’è scontro «tra istituzioni tantomeno tra singoli magistrati o tra singoli uffici». E ha invitato a dare tempo.

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