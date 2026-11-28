Al congresso dell’associazione a Napoli, il ministro della Giustizia tende la mano ai magistrati e marca la distanza con Meloni: «Con le toghe possiamo lavorare insieme. Le sentenze vanno attuate, magari spalmando gli arretrati nel tempo». Il no di Gratteri: «Non sono questi gli stipendi d’oro»

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Dopo mesi di polemiche e tensioni culminate nella campagna referendaria per la separazione delle carriere dei magistrati, arriva un messaggio distensivo dal Guardasigilli Carlo Nordio, intervenuto al congresso dell’Anm a Castel Capuano, a Napoli. Sabato mattina il ministro della Giustizia ha parlato di fronte a una platea che lo ha applaudito.

«Un saluto al presidente Tango, che ieri anch’io ho applaudito. Non sempre, però ho applaudito quando ha detto che la volontà popolare del referendum va rispettata: i risultati sono quelli che sono, ne abbiamo preso atto. E l’ho applaudito alla fine, quando ha detto che dobbiamo lavorare insieme, perché questo è il principio e l’atmosfera in cui si svolge questo incontro».

Organici e stipendi

«Ognuno ha le sue idee e il dissenso è il sale della democrazia. Però insieme abbiamo conseguito dei risultati: continuiamo così, andiamo avanti insieme con le nostre forze unite per l’attuazione dello Stato di diritto», ha detto il ministro. «Per la prima volta nella storia della magistratura repubblicana stiamo per colmare l’organico. Ci sono cinque concorsi, due sono già completati, ed entro pochi mesi avremo l’organico pieno».

Nordio ha affrontato anche il tema dell’aumento degli stipendi dei magistrati, al centro di aspre polemiche tra il governo e l’Anm: «Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata. Ma io confido molto nella sensibilità della magistratura: l’attuazione della sentenza, visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere magari differita o rateizzata o spalmata».

C’è poco da spalmare

Sull’assenza della premier Giorgia Meloni, che ha disertato il congresso nazionale in corso a Napoli, è intervenuto il procuratore della Repubblica partenopea Nicola Gratteri: «Al suo posto sarei venuto qui, ma avrà fatto le sue valutazioni». Dal magistrato è poi arrivato uno stop alla proposta di rateizzazione avanzata da Nordio.

«Spalmare gli arretrati non è la soluzione. Meloni come motivazione ufficiale dice che non ci sono soldi e allora mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato lo stipendio ai funzionari di Palazzo Chigi. Cominciamo a parlare dei veri sprechi e a mettere in discussione gli stipendi da 380 mila euro l’anno», ha aggiunto il procuratore.

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