Il Consiglio superiore della magistratura ha rimandato la nomina più attesa perchè alcuni componenti del plenum erano assenti per ragioni di salute. Bisognerà aspettare ancora, quindi, per conoscere il nome del successore di Francesco Greco al vertice della procura di Milano.

Il clima in cui avverrà nomina è comunque molto caldo, con uno scontro tra fazioni interne al Csm sempre più forte e senza esclusione di colpi, anche a costo di rivangare il caso Palamara.

Anche perchè sul tavolo c’è una delle nomine più pesanti, in un ufficio giudiziario in grave difficoltà dopo lo scandalo dei verbali di Amara ma con una storia alle spalle di “roccaforte” delle toghe progressiste. Mai, negli ultimi trent’anni, il procuratore capo è stato un magistrato proveniente da un altro tribunale e non vicino ai gruppi associativi di Area o Magistratura democratica.

A contendere il posto al procuratore aggiunto milanese Maurizio Romanelli, sostenuto da Area e candidatura in continuità con la guida di Greco, c’è però un nome insidioso: quello del procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, sostenuto da Magistratura indipendente e Autonomia e Indipendenza e il più votato con due voti in commissione.

Terzo e outsider, invece, è il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, sostenuto da Unità per la Costituzione.

Il “caso” Viola

Viola potrebbe essere il nome che rompe l’egemonia progressista a Milano: il primo “papa straniero” a dover gestire il rito ambrosiano e chiamato a rimettere in sesto un ufficio dilaniato dagli scontri interni dopo la gestione del caso Eni, tutt’ora al vaglio dei magistrati di Brescia.

Il suo, però, non è un nome qualunque: Viola, infatti, è il magistrato che è stato inconsapevolmente al centro del caso Palamara. Nel maggio del 2019 lui era uno dei candidati alla successione del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, e il suo nome è stato al centro dell’accordo tra Unicost e Mi maturato durante la cena dell’Hotel Champagne di Roma tra Palamara, i deputati Cosimo Ferri e Luca Lotti e cinque membri del Csm.

Lui, che era all’oscuro della convergenza sul suo nome (non sono mai stati trovati scambi di messaggi tra lui e Palamara, all’epoca intercettato), si è trovato messo fuori dalla corsa per la procura di Roma. Poi, pur avendo vinto il ricorso contro la nomina dell’aggiunto di Roma, Michele Prestipino, il Csm gli ha preferito l’altro concorrente oggi al vertice dell’ufficio romano, Francesco Lo Voi.

Ora Viola ci riprova candidandosi alla guida della procura di Milano, ma contro di lui Area agita proprio il caso Palamara.

«Indipendenza appannata»

Nonostante la votazione sia slittata, infatti, al Csm sono state depositate le relazioni a sostegno delle singole candidature, che ricostruiscono la carriera dei candidati, ne specificano i punti di forza e soprattutto indicano perchè sono meglio dei loro avversari.

Viola è, dei tre candidati, quello con il curriculum più prestigioso vista anche l’anzianità di servizio.

Magistrato dal 1982 prima a Lanusei, poi ad Avola e a Palermo, è stato procuratore capo a Trapani dal 2011 al 2016 e infine procuratore generale a Firenze, oltre che corrispondente nazionale di Eurojust.

A suo favore, il consigliere di Mi Antonio D’Amato, ha indicato sia la grande esperienza organizzativa che il fatto di aver ricoperto ben due incarichi direttivi in procure grandi, oltre che di aver trascorso la carriera in tribunali in cui ha maturato grandi capacità di affrontare la criminalità organizzata.

Proprio il fatto di aver già ricoperto un ufficio direttivo rientra tra i requisiti specifici che danno priorità a un candidato sull’altro ed è il grande limite del candidato di Area, Romanelli.

Pur essendo stato aggiunto nell’ufficio di punta per i crimini economici della procura di Milano, infatti, Romanelli non ha mai assunto un incarico direttivo un ufficio giudiziario.

Proprio su questo la consigliera di Area Alessandra Dal Moro,che ha redatto la relazione, ha dovuto costruire un linea di difesa.

In favore di Romanelli ha esposto il suo curriculum comunque di prestigio costruito a Milano e specificato che nel Testo unico sugli incarichi si parla di «svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive. La valutazione di tale elemento è effettuata con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio» e quindi la funzione semidirettiva non viene considerata automaticamente inferiore rispetto a quella direttiva.

Ma soprattutto, nella parte di relazione in cui compara il profilo di Romanelli a quello di Viola per indicarne la superiorità, cita il caso Palamara per indicare un profilo critico a carico di Viola. Secondo Dal Moro, «l’immagine di indipendenza» di Viola «è risultata obiettivamente appannata, a prescindere da responsabilità o colpa dell’interessato, per effetto della nota vicenda relativa alla nomina del Procuratore di Roma, oggetto, come noto, di un grave tentativo di condizionamento dell’attività del Consiglio che ha portato alle dimissioni di alcuni consiglieri e ad alcune sentenze di condanna in sede disciplinare».

Dal Moro, infatti, ricorda come «una sentenza passata in giudicato afferma, alla luce di plurime conversazioni intercettate tra diversi interlocutori, che, nel quadro di una articolata strategia concertata, il dott. Viola era stato individuato quale candidato preferibile per l’incarico di Procuratore di Roma non per ragioni che attenevano a merito o attitudini, bensì in quanto ritenuto “sensibile” agli interessi personali del dott. Palamara e di alcuni suoi interlocutori che riguardavano il futuro assetto della Procura di Roma».

E conclude così: «A prescindere dal fatto se l’affidamento su detta “sensibilità” del dott. Viola, fosse riposto “a torto o a ragione” (come si osserva nella sentenza), ciò che rileva in questa sede è che dette risultanze hanno appannato obiettivamente - tanto più in mancanza di una pubblica presa di distanza che era ragionevole attendersi stante la straordinaria gravità e l'enorme risonanza mediatica della vicenda - la predetta indefettibile immagine di indipendenza» e per questo «il profilo attitudinale del dott. Viola appare soccombente rispetto a quello del dott. Romanelli».

Tradotto: il caso Palamara avrebbe appannato il profilo di Viola a prescindere dal fatto che lui ne è risultato estraneo e lo stesso fatto che il pg di Firenze non sia mai intervenuto pubblicamente per commentare e prendere le distanze dovrebbe essere un elemento da considerare a suo carico, nella valutazione del suo profilo attitudinale.

Il pericolo di un altro caso Prestipino

Ecco quindi il rebus insolubile che sta diventando la nomina di Milano, con pro e contro da valutare.

La nomina di Romanelli risponderebbe a una serie di logiche interne: si preserverebbe la regola non scritta che il procuratore capo di Milano è sempre un interno alla procura di area progressista, inoltre Romanelli è molto apprezzato dentro il suo ufficio. Contro di lui, però, c’è il fatto che non ha mai ricoperto incarichi direttivi ed esiste il pericoloso precedente di Michele Prestipino a Roma.

Anche a Roma come successore di Pignatone era inizialmente stato nominato il suo aggiunto più fidato, Prestipino, ma la sua nomina è stata annullata dai giudici amministrativi proprio in considerazione di un curriculum oggettivamente meno qualificato degli altri contendenti bocciati – Viola e Lo Voi – che avevano già diretto una procura. Incappare nello stesso incidente di percorso anche sulla seconda procura d’Italia, per altro con giurisprudenza così recente su una situazione analoga, sarebbe un problema per il Csm.

La nomina di Viola, invece, rischia di sparigliare gli equilibri: un papa straniero in terra milanese sarebbe una novità dirompente, come il fatto che sia sostenuto dalla corrente conservatrice di Mi. Questo potrebbe generare scontento in una procura già molto sotto pressione.

Tuttavia, il Csm deve risolvere la questione Viola: bocciato a Roma, è candidato a Milano e per dirigere la Direzione nazionale antimafia dopo Federico Cafiero de Raho.

Delle due una, quindi: un magistrato del suo curriculum non può essere tenuto fuori da tutte le posizioni, dunque se viene scartato anche per Milano non resta che la Dna. Lì, però, i due candidati con maggiori chances sono il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo e di Catanzaro, Nicola Gratteri.

I voti al Csm

La vicenda si riduce a una questione di voti al plenum. In commissione si sono espressi solo i togati, mentre i due laici si sono astenuti. Risultato: 2 voti per Viola, 1 per Romanelli e 1 per Amato.

Nel plenum, però, gli equilibri potrebbero cambiare. I togati di Area in favore di Romanelli sono 5, a cui si possono sommare i due membri di diritto Pietro Curzio e Giovanni Salvi, entrambi vicini ad Area.

Quelli in favore di Viola, invece, dovrebbero essere i 4 togati di Mi e i 4 di Autonomia e Indipendenza.

A sparigliare le carte, però, potrebbe essere un accordo di Area con Unicost, che conta 3 voti, arrivando così a 10.

La differenza, allora la farebbero i laici: 3 del Movimento 5 Stelle; 2 della Lega e 2 di Forza Italia, oltre al vicepresidente David Ermini del Pd.

