Con la sua dipendenza dal potere nudo e crudo e il rifiuto di ogni limite alla sua autorità, Trump rappresenta l'opposto di tutto ciò che ha reso grande gli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra determinato a ridisegnare la regione del Nord Atlantico ed è disposto a distruggere l'Occidente transatlantico nel processo. Trump e i suoi consiglieri sembrano credere che alleanze come la Nato siano un peso e che «l'America da sola» raggiungerà la vera grandezza. Tuttavia, esaminando i risultati ottenuti nell'ultimo anno, si trovano solo prove di un autoindebolimento.

Esempi evidenti includono la messa in pericolo della democrazia e dello stato di diritto in patria; la creazione di nuove alleanze di fatto con governanti autoritari come il presidente russo Vladimir Putin; la ricerca di un ordine mondiale di imperi basato esclusivamente sul potere, senza regole vincolanti o istituzioni multinazionali; e la distruzione di alleanze e relazioni commerciali di lunga data.

Ciò che ha sempre contraddistinto gli Stati Uniti, dalla loro fondazione fino alla loro ascesa come superpotenza globale, è stato il loro profondo radicamento nei valori dell'Illuminismo. I Padri fondatori erano pienamente impegnati nell'umanesimo occidentale. Le istituzioni da loro istituite hanno reso gli Stati Uniti più prosperi di qualsiasi altro stato fondato in epoca moderna. Il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti inizia con “Noi, il popolo”, un pluralis maiestatis ("noi regale") che in precedenza era riservato ai monarchi. L'affermazione della sovranità popolare implicita in quelle tre parole era una provocazione deliberata e un potente simbolo della sfida rivoluzionaria della nascente democrazia americana al dominio assolutista ovunque.

Naturalmente, durante la sua ascesa storica – diventando prima una potenza continentale nordamericana, poi una potenza mondiale e infine la superpotenza globale dei nostri tempi – gli Stati Uniti hanno sempre mostrato il duplice carattere di potenza imperiale e democrazia radicata nei valori dell'Illuminismo. La sua iniziale accettazione della schiavitù negli stati del sud era in permanente e inconciliabile tensione con l'impegno per l'uguaglianza e i diritti inalienabili annunciati nella Dichiarazione di indipendenza e sanciti nella Costituzione.

Ma, nonostante i suoi difetti, almeno gli Stati Uniti non hanno mai rappresentato solo il potere militare. La loro ascesa all'egemonia globale è stata certamente dovuta in gran parte al loro dominio economico e alla loro posizione geografica tra i due oceani più grandi, vantaggi che hanno contribuito alle loro vittorie militari nelle due guerre mondiali e al loro trionfo nella Guerra Fredda. Ma è stata la combinazione di forza materiale e fascino universale dei valori dell'Illuminismo a rivelarsi decisiva per l'ascesa dell'America.

Con la sua dipendenza dal potere nudo e crudo e il rifiuto di ogni limite alla sua autorità, Trump rappresenta l'opposto di tutto ciò che ha reso grande gli Stati Uniti. Sotto il suo malgoverno, una superpotenza con un potere economico e militare incommensurabile sta sprofondando nell'irrazionalismo, nel nazionalismo egocentrico e nella violenza ufficiale.

Con l'avvicinarsi del 250° anniversario della Dichiarazione di indipendenza, la più antica democrazia del mondo affronta una sfida esistenziale da parte di un solo uomo che preferirebbe imporre un regime assolutista. La posta in gioco è niente meno che la repubblica americana e tutto ciò che essa ha sempre rappresentato. Essa viene sostituita da un'oligarchia corrotta dominata da miliardari con fantasie imperiali di dominio mondiale e sogni febbrili di colonizzare pianeti lontani e raggiungere l'immortalità.

Le libertà civili protette dalla Costituzione stanno cedendo il passo a una sorveglianza e a un controllo totali, gestiti da aziende private come Palantir. Chi protesta e resiste rischia di essere giustiziato da agenti federali mascherati che sono di fatto immuni da procedimenti giudiziari. Le università e gli istituti di ricerca leader a livello mondiale sono sottoposti a crescenti pressioni finanziarie e la libertà di parola appartiene solo a chi detiene il potere.

La "terra della libertà" sembra sempre più ai viaggiatori come l'ex blocco orientale. In politica estera, gli alleati più stretti e fedeli dell'America, come la Danimarca, vengono trasformati in avversari, semplicemente perché resistono alle pretese imperiali. Per Trump e la sua cerchia, i guerrafondai aggressivi come Putin non sono il problema. Lo sono gli europei, in particolare l'Unione Europea. Sembra assurdo, perché lo è. Trump sta perseguendo una grande revisione di tutto ciò che ha reso grande gli Stati Uniti: una separazione dei poteri funzionante, un mercato del lavoro aperto, un sistema universitario che attirava le menti migliori da tutto il mondo e un sistema di valori basato sulla tolleranza, la ragione e i diritti universali. Maga sta distruggendo non solo l'Occidente transatlantico, ma anche le fondamenta del potere statunitense.

Nel frattempo, il resto del mondo continuerà ad aver bisogno degli Stati Uniti per gestire alcune delle nostre più grandi sfide comuni.

Purtroppo, gli stessi Stati Uniti potrebbero essere una di queste.

Joschka Fischer, ministro degli Esteri e vicecancelliere tedesco dal 1998 al 2005, è stato leader del Partito dei Verdi tedesco per quasi 20 anni.

Project Syndicate, 2026

© Riproduzione riservata