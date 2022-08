È nostra responsabilità, come cittadini italiani e membri della comunità scientifica, avvertire nel modo più chiaro ed efficace possibile di ogni seria minaccia che riguarda le persone e il nostro paese. È dovere dei giornalisti difendere il diritto all’informazione e diffondere notizie scientifiche verificate. Ondate di calore, siccità prolungate e incendi sono solo alcuni dei recenti gravi segnali dell’intensificarsi degli impatti dei cambiamenti climatici nei nostri territori. Tuttavia, le notizie diffuse dai media italiani mancano spesso di informare il pubblico sulle cause di questi eventi e le relative soluzioni. Questo nonostante il consenso della comunità scientifica sul legame tra l’aumento in frequenza e intensità di questi fenomeni e i cambiamenti climatici.

Tacere le vere cause dei sempre più frequenti e intensi eventi estremi che interessano il nostro pianeta e non spiegare quali sono le soluzioni per una risposta efficace rischia di alimentare l’inazione, la rassegnazione o la negazione della realtà, traducendosi in un aumento dei rischi per il presente e il futuro delle nostre comunità.

Una crisi che riguarda tutti

Illustrazione Pixabay

Le soluzioni esistono già e necessitano di essere messe in campo con urgenza. Per agire servono volontà politica e dialogo, a tutti i livelli della società, riconoscendo che le cause del cambiamento climatico sono le emissioni di gas serra prodotte dall’utilizzo di combustibili fossili.

Il prossimo 25 settembre gli italiani voteranno per eleggere i propri rappresentanti in parlamento. È importante, soprattutto in questo momento, che i cittadini partecipino al voto con la consapevolezza che il cambiamento climatico è una crisi che riguarda tutti i settori della società e che ha bisogno di essere affrontata dalla prossima legislatura con politiche proporzionate alla gravità del problema.

Questi sono anche i messaggi di un recente appello rivolto ai partiti politici italiani pubblicato su La Repubblica Green&Blue. Per queste ragioni, invitiamo tutti i media italiani a garantire una copertura dei temi legati alla crisi climatica e alla transizione ecologica avvalendosi di notizie scientifiche verificate, fonti qualificate ed evidenze solide.

L’abitudine di presentare le questioni attinenti al clima dando spazio a voci “negazioniste” scientificamente errate è dannosa per il dibattito pubblico e offusca l’esistenza di un consenso scientifico sulle cause antropiche dell'attuale cambiamento climatico.

Siamo ancora in tempo

Nel terzo volume del suo ultimo rapporto, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) ha ribadito la necessità di una immediata e consistente riduzione delle emissioni dei gas serra già in questo decennio e ha illustrato chiaramente, con una onesta esplicitazione delle incertezze, le opzioni più efficaci per centrare questi obiettivi, con riferimento ai settori dell’energia, dei trasporti, dell’edilizia, dell’industria e nella gestione delle foreste e dei suoli.

Siamo ancora in tempo per scegliere il nostro futuro climatico. Siamo ancora in tempo per scegliere un futuro sostenibile che metta al primo posto la sicurezza, la salute e il benessere delle persone, come previsto peraltro dai fondamentali obiettivi europei di riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030 e di neutralità climatica al 2050. Possiamo farlo grazie a una corretta comunicazione, alla buona fede, e alla cooperazione tra noi tutti.

Promotore

Climate Media Center Italia

Firmatari

Davide Ascoli – università degli Studi di Torino

Roberto Buizza – Scuola superiore Sant’Anna, Pisa

Carlo Cacciamani – direttore ItaliaMeteo

Carlo Carraro – università Ca’ Foscari, Venezia

Stefano Caserini – Politecnico di Milano

Claudio Cassardo – università degli Studi di Torino

Annalisa Cherchi – Isac, Cnr, Bologna, autrice Ar6-Ipcc

Lorenzo Ciccarese – Ispra, National Focal Point Ipbes

Erika Coppola – International Centre for Theoretical Physics, Trieste, autrice Ar6-Ipcc

Susanna Corti – Isac, Cnr, Bologna, autrice Ar6-Ipcc

Maria Cristina Facchini – direttrice istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima (Isac), Cnr, Bologna

Sandro Fuzzi – Isac, Cnr, Bologna, autore Ar6-Ipcc

Serena Giacomin – presidente di Italian Climate Network

Filippo Giorgi – International Centre for Theoretical Physics, Trieste

Piero Lionello – università del Salento, Lecce, autore Ar6-Ipcc

Valter Maggi – università degli Studi di Milano Bicocca

Luca Mercalli – presidente della Società meteorologica italiana, International Weather Forum

Renzo Motta – presidente della Società italiana di selvicoltura ed ecologia forestale

Elisa Palazzi – università degli Studi di Torino

Claudia Tebaldi – Climate Central, autrice Ar6-Ipcc

Giorgio Vacchiano – università degli Studi di Milano

Riccardo Valentini – università della Tuscia, Viterbo, e presidente della Società italiana per le scienze del clima

Elena Verdolini - docente di Economia politica presso università degli studi di Brescia, senior scientist presso Rff-Cmcc European Institute on Economics and the Environment, autore principale Ar6-Ipcc

Paolo Vineis – Imperial College di Londra

© Riproduzione riservata