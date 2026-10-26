Raccontare un mondo fatto di disuguaglianze sociali, guerre, catastrofi climatiche è sempre più complicato, in un sistema, quello dell’informazione, sempre più in crisi: per screditamento, mancanza di fondi, accesso limitato alla professione.

È ancora più difficile far emergere narrazioni che si attengono ai fatti, se il flusso di notizie è costellato da fake news, propaganda estremista, informazioni non verificabili o create addirittura con l’intelligenza artificiale. Non solo pagine Instagram e pseudo influencer, soprattutto capi di Stato e di governo svuotano quotidianamente le parole del loro significato, identificando ogni giorno un nuovo nemico da attaccare e criminalizzare.

Violenza istituzionale

Solo qualche settimana fa la Casa Bianca ha vietato l’ingresso ai media statunitensi non allineati all’amministrazione – salvo poi essere reintegrati da un giudice – e dato vita alla Trump Tv, un canale attivo h24 per raccontare i “successi” del tycoon. Una risposta MAGA alle inchieste della Cnn, di Msnbc e Politico.

In Israele il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato di voler approvare una legge per sanzionare e revocare la cittadinanza a chi diffama i membri dell’esercito. Una punizione collettiva a chi racconta e denuncia i crimini commessi dall’Idf, come ha fatto Naza. Il documentario co-prodotto dal quotidiano britannico il Guardian ha messo in mostra la banalità del male, la disumanizzazione delle e dei gazawi. Disumanizzazione e violenza sono infatti strumento del discorso pubblico dei leader politici, con cui si giustificano leggi discriminatorie, razziste, feroci. Solo fino a qualche giorno fa il segretario di Stato Pete Hegseth immaginava la fucilazione in diretta streaming di Nidal Hasan, condannato a morte per la strage di Fort Hood.

Di questa violenza il linguaggio è il veicolo principale, e l’Europa non ne è immune. Le estreme destre si fanno largo in vista delle prossime elezioni legittimando parole come “remigrazione”, entrate con facilità nell’immaginario collettivo, diventate lessico familiare e accettabile. Non importa che alcune di queste politiche siano incostituzionali o irrealizzabili.

È una vera e propria operazione linguistica e culturale. In Italia i nemici comuni sono i minori che dissentono, soprattutto quelli con background migratorio, chiamati con accezione negativa “generazione maranza”. Concetti che rinchiudono fenomeni complessi in categorie ghettizzanti.

La sottovalutazione del potere delle parole è enorme, così come lo scollamento tra la narrazione e la realtà. Nominare è il primo passo per riconoscere. Le persone poco visibili nella narrazione mediatica scompaiono. Ma la rappresentazione ha anche il potere di deformare la realtà e rendere tollerabili insulti, aggressioni, violenza.

Fatti

Torino, tornano le giornate del Premio Roberto Morrione

Redazione
Torino, tornano le giornate del Premio Roberto Morrione
Torino, tornano le giornate del Premio Roberto Morrione

Le giornate del premio

Come scegliere le parole giuste quando si fa informazione? Come creare una narrazione sana di fronte a discorsi fuorvianti e violenti? Come cambiare un vocabolario sempre più povero? Come prendersi cura del linguaggio in un periodo storico in cui anche le narrazioni ufficiali lo umiliano? Come orientarsi in un flusso ininterrotto e diversificato di notizie a cui abbiamo accesso che disorienta?

Proprio a queste domande proveranno a rispondere le “giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo”, che si tengono a Torino il 29, 30 e 31 ottobre. “Povere parole” è il filo conduttore di questa 15esima edizione, un invito a riflettere sull’importanza del linguaggio e sui rischi della professione giornalistica al giorno d’oggi.

Nella tre giorni di incontri, dibattiti e laboratori dedicati al giornalismo d’inchiesta, interverranno oltre 60 speaker tra giornalisti, esperti, accademici, artisti. Saranno presentate anche le cinque inchieste realizzate da 13 giornalisti e giornaliste under 30. Un’occasione per rimettere al centro il giornalismo sul campo, che cerca di leggere e spiegare la complessità.

In un contesto mediatico in cui si rincorre la necessità di semplificare e mettere ordine senza leggere, appunto, la complessità, c’è bisogno di avere il coraggio di ridare il giusto significato alle parole. Di prendere consapevolezza del loro uso.

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