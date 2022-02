Mahmood e Blanco, ovvero Alessandro e Riccardo, comunque vada hanno già vinto Sanremo, perché, oltre a essere inverosimilmente talentuosi, i due, sul palco dell’Ariston, ieri sera hanno fatto accadere il futuro. Belli, bellissimi, l’uno in Prada e eclatanti gioielli Swarovski, l’altro in Valentino – col loro dialogo in barre e strofe su una storia d’amore complicata, come poi lo sono le storie di tutti, si sono guardati e toccati come se parlassero l’uno all’altro. E anzi si parlavano l’uno all’altro. Verità e finzione, non è mai quello il punto.

Sul crinale più alto della loro rivoluzione, Riccardo ha afferrato Alessandro per la giacca, l’ha strattonato, e con lui tutti noi. Continua a strattonarci, anche oggi, non ce lo togliamo dalla testa, non ce li togliamo dalla testa: Riccardo/Blanco ha agguantato Alessandro/Mahmood con un impeto di rabbia e tenerezza violando la legge non scritta che proibisce ai maschi “normali” di giocare all’amore tra uguali, di mettere a repentaglio l’integrità con cui ci hanno intossicato l’anima e l’immaginario.

Ciò che resta uguale nel mutamento

Foto Matteo Rasero/LaPresse 01 Febbraio 2022 Sanremo, Italia Spettacolo Festival di Sanremo 2022, prima serata Nella foto: Mahmood e Blanco - "Brividi" Photo Matteo Rasero/LaPresse February 01, 2022 Sanremo, Italy Entertainment Sanremo Music Festival 2022, first evening In the photo: Mahmood e Blanco - "Brividi"

Quanta forza che di solito manca, quanta vita libera dai pensieri gretti, micragnosi. Etero o gay, uguali e diversi, l’arte tutto afferma e nega: quanto è liberatorio – in quest’epoca di esasperazioni identitarie e faide, slogan e attivismo di comodo in formato didascalia – spostare il fuoco su ciò che resta uguale al mutare di dettagli e specificazioni.

Come hanno sempre fatto i più grandi, come ha fatto Pier Vittorio Tondelli in Camere separate, Patricia Highsmith in Carol o André Aciman in Chiamami col tuo nome, facendoci dimenticare generi e orientamenti, ovvero la partizioni e gli scaffali con cui ci si mette reciprocamente a distanza.

Alessandro e Riccardo coi loro frammenti di un comune e anomalo discorso amoroso ieri sera hanno ricombinato la realtà, portando sul palco la fratellanza emotiva e anzi erotica, l’universalità dell’amore che ovunque si infila, si può infilare.

Al di là e contro i discorsi triti e ritriti, le recriminazioni, le facili ironie. Si può e anzi si deve parlare di una storia etero come se fosse gay, o gay come se fosse etero – perché questo chiede la verità –, e poi cambiare, cambiare sempre, per non restare inchiodati a nessuna partitura già scritta, a nessun limite apparente.

E poco importa a questo punto che nelle scene inziali – e che scene iniziali – del video di Brividi uscito stanotte (del sempre impeccabile Attilio Cusani) Mahmood paia esibire, attraverso il racconto audiovisivo, ciò che finora gli hanno rimproverato di non ammettere nelle interviste: non lasciamoci vincere dalla sciocca tentazione di arrestare il flusso per fermare un dato, una notizia, un inutile gossip.

Restiamo a volare su in alto con questi due ragazzi in stato di grazia nel loro “cielo di perle”, continuiamo a sfrecciare sulle loro “bici di diamanti”: è un’occasione rara di questi tempi, va tenuta stretta.

