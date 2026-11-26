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L’iniziativa dei cittadini “End the Cage Age” ha portato alla decisione della Corte di giustizia del 25 novembre: l’esecutivo europeo dovrà presentare un date chiare per le proposte legislative volte a eliminare gradualmente le gabbie dagli allevamenti di quaglie, conigli, vitelli, anatre e oche, oltre a galline e scrofe

Quando si tratta di cambiamenti che riguardano il mondo degli animali allevati a scopo alimentare, non è comune vivere giornate in cui dalle istituzioni nazionali, europee o internazionali arrivino risposte chiare e incontrovertibili come è stata quella proclamata mercoledì 25 novembre dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza è chiara: la Commissione europea dovrà presentare un calendario chiaro per le proposte legislative volte a liberare i circa 300 milioni di animali che ogni anno soffrono in gabbia negli allevamenti dell’Ue.

Facciamo un passo indietro: come siamo arrivati a questa sentenza? È il 30 giugno 2021, e la Commissione europea si impegna, in risposta al successo dell’iniziativa dei cittadini europei “End the Cage Age”, sottoscritta da 1,4 milioni di cittadine e cittadini europei, a proporre entro il 2023 un divieto legislativo di allevare animali in gabbia. Il 2023 passa senza che alcuna proposta sia presentata. Siamo a marzo 2024, e il Comitato dei cittadini promotore dell’iniziativa decide di passare alle vie legali. In assenza di una proposta legislativa, e a essere presentato è un ricorso alla Corte di Giustizia. Torniamo a oggi.

Una vittoria senza precedenti

Le associazioni – in prima fila Compassion in World Farming (CIWF), che il ricorso lo ha sostenuto – celebrano una vittoria senza precedenti. Quella del 25 novembre 2026 è una sentenza storica per gli animali, in particolare quelli esclusi dagli impegni assunti dalla Commissione nel corso dell’anno, limitati alle galline e alle scrofe. L’esecutivo di Bruxelles dovrà presentare un calendario chiaro anche per le proposte volte a eliminare gradualmente le gabbie dagli allevamenti di quaglie, conigli, vitelli, anatre e oche.

Le gabbie devono essere relegate a un (orribile) ricordo: gli animali non possono più aspettare. Ogni anno, milioni di individui sono costretti a una non-vita in ambienti spogli, sovraffollati o all’opposto completamente privi di contatti sociali. Non possono girarsi su sé stessi né esprimere anche i comportamenti naturali più basilari.

La definizione di “storica” associata a questa sentenza non è un’iperbole. Perché la sua portata riguarda anche l’implementazione della democrazia in Europa, di cui l’iniziativa dei cittadini è un importante strumento. Il ricorso “End the Cage Age vs Commissione Ue” è stato il primo a prendere in esame se la Commissione sia tenuta a seguire l’iter previsto da un’Ice dopo avervi risposto positivamente.

E il tribunale è stato chiaro, così come si legge nel comunicato stampa ufficiale: «[…] l’assenza di un nuovo calendario priverebbe i cittadini delle informazioni necessarie alla loro effettiva partecipazione a tale dibattito, compromettendo così l’esercizio dei loro diritti democratici». E quindi ecco, l’inatteso vincitore: la democrazia.

Ora la palla è tornata nel campo della Commissione europea, e tutti gli occhi sono puntati su Bruxelles.

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